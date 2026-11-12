Bắt đúng 'điểm nghẽn', đưa chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa dữ liệu hạ tầng đường bộ về đích sớm

Hệ thống cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ được chuẩn hóa, đồng bộ, tạo nền tảng cho công tác quản lý và điều hành dựa trên dữ liệu số.

Tạo đột phá từ những điểm nghẽn dữ liệu

Chiến dịch "100 ngày cao điểm tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số" là đợt thi đua và hành động quyết liệt trên phạm vi toàn quốc nhằm hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra trong 100 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026. Đối tượng và phạm vi áp dụng là các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước.

Với ngành đường bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia mới đạt 44%. Đây là một trong những điểm nghẽn cần tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đó, ngày 17/7/2026, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 836/QĐ-CĐBVN, cụ thể hóa Kế hoạch hành động 100 ngày của Bộ Xây dựng bằng những nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện cụ thể.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ trên hệ thống Quốc lộ và đường bộ cao tốc đã đạt 99%. Kết quả này vượt 19% so với chỉ tiêu tối thiểu 80% được Bộ Xây dựng giao, đồng thời hoàn thành trước thời hạn ngày 15/11/2026.

Thí dụ về việc ảnh hưởng của dòng xe hỗn loạn (nhiều xe máy) nhưng camera AI vẫn xác định đúng từng phương tiện không để sai sót.

Theo thống kê, toàn hệ thống đã có 16.852 bản ghi về cầu, hầm và tuyến đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, cao tốc được chuẩn hóa, đồng bộ thành công về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong đó, dữ liệu cầu đường bộ có 9.564 bản ghi; dữ liệu tuyến đường bộ có 7.254 bản ghi; dữ liệu hầm đường bộ có 34 bản ghi.

Đánh giá về kết quả đạt được, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái cho biết: “Thời điểm bắt đầu thực hiện Kế hoạch 100 ngày theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia mới chỉ đạt 44%. Đây thật sự là một 'điểm nghẽn' lớn. Nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt thì không thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành cùng sự phối hợp sát sao của các địa phương đã giúp chúng tôi nâng tỷ lệ này lên 99%, vượt 19% so với chỉ tiêu Bộ giao và hoàn thành sớm trước mốc thời hạn 15/11/2026”.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái.

Khối lượng dữ liệu được xử lý không chỉ phản ánh kết quả hoàn thành nhiệm vụ về mặt số lượng mà còn cho thấy quá trình rà soát, đối soát được triển khai kiên trì, tỉ mỉ từ Trung ương đến cấp xã, phường. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành bức tranh dữ liệu đồng bộ, minh bạch về hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ quốc gia.

Cụ thể, đối với dữ liệu cầu đường bộ, các thông tin về lý trình, tọa độ GPS và tình trạng công trình đã được chuẩn hóa. Dữ liệu tuyến đường bộ được phân đoạn, cập nhật thông tin về tốc độ và cấp kỹ thuật. Đối với dữ liệu hầm đường bộ, toàn bộ thông tin về cấp công trình và hiện trạng đã được kiểm tra.

Phương châm “4 rõ”- chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn

Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) góp phần hiện đại hóa hoạt động thu phí, nâng cao tính công khai, minh bạch và hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí.

Kết quả của chiến dịch 100 ngày trước hết xuất phát từ việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số. Chiến dịch được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngày 15/7/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1226/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Hai ngày sau, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 836/QĐ-CĐBVN, cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ thành chương trình hành động với phương châm xuyên suốt: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”.

Theo Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái, chuyển đổi số không thể triển khai theo phong trào hay dừng lại ở những báo cáo chung chung. Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Xây dựng phải được cụ thể hóa bằng trách nhiệm, nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị.

Cục trưởng Bùi Quang Thái nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số không thể làm theo kiểu phong trào hay báo cáo chung chung. Việc quán triệt tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Bộ Xây dựng phải được cụ thể hóa bằng phương châm '4 rõ': Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm. Khi mỗi cán bộ, mỗi đơn vị hiểu rõ trách nhiệm và cam kết chất lượng sản phẩm cuối cùng của mình, mọi 'điểm nghẽn' về thể chế hay kỹ thuật đều được tháo gỡ nhanh chóng. Chính cơ chế phân công minh bạch này đã tạo nên động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn ngành”.

Việc xác định cụ thể trách nhiệm cá nhân, đơn vị và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ đã góp phần khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; đồng thời tạo điều kiện xử lý kịp thời những vướng mắc về kỹ thuật. Nguyên tắc được đặt ra là dữ liệu được cập nhật đến đâu phải bảo đảm chất lượng đến đó, tránh chạy theo tiến độ mà xem nhẹ tính chính xác.

Công tác chuẩn hóa dữ liệu hạ tầng đường bộ được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong chuyển đổi số.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả của chiến dịch là sự chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và tổ chức triển khai đồng bộ từ sớm.

Ngay từ tháng 4/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, bao gồm đường cao tốc, Quốc lộ và đường địa phương. Cùng với đó, Cục cấp tài khoản, chuyển giao tài liệu hướng dẫn đến các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng; đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cập nhật dữ liệu đến tận cấp xã.

Để bảo đảm dữ liệu không chỉ đầy đủ về số lượng mà còn chính xác về nội dung, công tác đào tạo, tập huấn được chú trọng triển khai với quy mô rộng. Cục đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho hơn 4.000 lượt người, gồm cán bộ của 34 Sở Xây dựng, 4 Khu Quản lý đường bộ và hơn 3.300 địa phương cấp xã, phường.

Đồng thời, Nhóm hỗ trợ trực tuyến với gần 1.000 thành viên là cán bộ, công chức cấp xã, Sở Xây dựng và các Khu Quản lý đường bộ được thành lập, duy trì hoạt động 24/7. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu được tiếp nhận và giải đáp kịp thời.

Chia sẻ về cách làm này, Cục trưởng Bùi Quang Thái cho biết: “Dữ liệu hạ tầng giao thông chỉ thật sự 'đúng, đủ, sạch, sống' khi được cập nhật và kiểm chứng sát với thực địa nhất. Việc triển khai tập huấn cho hơn 4.000 lượt cán bộ, phủ rộng tới hơn 3.300 xã, phường và duy trì kênh hỗ trợ trực tuyến gần 1.000 thành viên hoạt động 24/7 đã giúp tháo gỡ kịp thời từng vướng mắc nhỏ nhất cho anh em cơ sở, từ việc xử lý dữ liệu khi địa phương sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, đến việc chuẩn hóa lý trình, tọa độ GPS hay phân loại tình trạng cầu đường”.

Cùng với đào tạo và hỗ trợ trực tuyến, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành quy trình 4 bước nghiêm ngặt, kèm danh mục kiểm tra chi tiết nhằm nhận diện và xử lý những lỗi thường gặp như sai lý trình, thiếu thông tin xã, phường hoặc thiếu cấp công trình.

Cục cũng giao 4 Khu Quản lý đường bộ chủ động rà soát, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các Sở Xây dựng; đồng thời duy trì chế độ báo cáo định kỳ và cơ chế phản hồi thông suốt. Việc kết hợp giữa hướng dẫn thống nhất, kiểm tra thường xuyên và hỗ trợ trực tiếp đã góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu ngay từ cơ sở.

Lấy chất lượng dữ liệu làm nền tảng chuyển đổi số

16.852 bản ghi về cầu, hầm và tuyến đường bộ được chuẩn hóa, đồng bộ thành công về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Từ kết quả của chiến dịch 100 ngày, có thể thấy yếu tố quyết định không chỉ nằm ở giải pháp kỹ thuật mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Trong đó, vai trò của người đứng đầu được xác định xuyên suốt: chịu trách nhiệm đến sản phẩm cuối cùng, đôn đốc đến cùng, hướng dẫn sát từng vướng mắc; không báo cáo hình thức, không xác nhận hoàn thành khi chưa có sản phẩm kiểm chứng được.

Việc chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới phương thức quản lý của ngành đường bộ. Khi dữ liệu được xây dựng đồng bộ và kết nối liên thông với Trung tâm dữ liệu quốc gia, đây sẽ là nền tảng phục vụ công tác quản lý, bảo trì và điều hành giao thông dựa trên dữ liệu số, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái khẳng định, kết quả hoàn thành 99% khối lượng, tương ứng 16.852 bản ghi về cầu, hầm và tuyến đường bộ, mới là bước đầu trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của ngành đường bộ.

Trong thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu đối với toàn bộ các tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ khác trên hệ thống Quốc lộ và các tuyến đường do địa phương quản lý.

Về mục tiêu dài hạn, Cục trưởng Bùi Quang Thái nhấn mạnh: “Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn 'đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung', sẵn sàng khai thác, chia sẻ phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”.

Từ 44% lên 99% trong chiến dịch 100 ngày, kết quả của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy khi nhiệm vụ được cụ thể hóa, trách nhiệm được xác định và những điểm nghẽn được tập trung tháo gỡ, chuyển đổi số có thể tạo ra những chuyển biến thực chất. Quan trọng hơn, những dữ liệu được chuẩn hóa hôm nay sẽ là nền tảng để ngành đường bộ từng bước chuyển sang phương thức quản lý hiện đại, thống nhất và dựa trên dữ liệu số.