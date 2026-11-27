Những bất đồng sâu sắc về quy mô ngân sách, phân bổ nguồn lực và trách nhiệm hỗ trợ Kiev khiến hội nghị kết thúc sớm hơn dự kiến. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nhà lãnh đạo sẽ không tiếp tục họp trong ngày 27-11 như kế hoạch ban đầu. Ông thừa nhận quan điểm giữa các nước thành viên vẫn còn khác biệt lớn, song cho rằng các cuộc thảo luận đã tạo ra chuyển biến theo hướng thu hẹp quy mô ngân sách. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc cắt giảm ngân sách quá mạnh sẽ là một "sai lầm chiến lược", ảnh hưởng đến khả năng đầu tư và cạnh tranh của châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ở giữa) nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong cuộc họp bàn tròn tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, ngày 26-11. Ảnh: AP

Hồi tháng 7-2025, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034. Để thu hẹp bất đồng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra đề xuất điều chỉnh, giảm 204 tỷ euro so với kế hoạch ban đầu, đồng thời xem xét các nguồn thu mới, trong đó có thuế đối với hoạt động dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Một nhóm nước đóng góp ròng lớn cho ngân sách EU, gồm Đức, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Bỉ, muốn kiểm soát chi tiêu và giảm quy mô ngân sách. Ngược lại, nhóm các nước ủng hộ chính sách gắn kết vùng, do Pháp và Italy dẫn đầu, muốn duy trì nguồn tài chính đáng kể cho nông nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng tại các khu vực kém phát triển.

Ngoài ra, vấn đề hỗ trợ Ukraine tiếp tục làm gia tăng bất đồng. Theo đề xuất của EC, EU dự kiến cung cấp khoản vay bổ sung tối đa 45 tỷ euro trong năm 2027 nhằm giúp Kiev bù đắp một phần nhu cầu tài chính ước tính khoảng 70 tỷ euro. Trước đó, tháng 12-2025, EU đã nhất trí khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong hai năm 2026-2027, trong đó phần lớn dành cho viện trợ quân sự.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine cần có trách nhiệm chung của toàn bộ 27 nước thành viên. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và CH Séc không muốn tham gia cơ chế tài chính mới này. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Bratislava sẽ không đóng góp vào khoản vay 45 tỷ euro, nhưng cũng không ngăn cản kế hoạch của EU. Thay vào đó, Slovakia đề xuất hỗ trợ trực tiếp Ukraine bằng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu do nước này sản xuất, như thiết bị dân dụng, nhiên liệu diesel, đầu máy xe lửa và điện trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài khoản vay trước mắt, EU còn phải tính toán nguồn lực hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn tiếp theo. Đề xuất ngân sách 2028-2034 của EC dự kiến dành 100 tỷ euro cho Kiev trong 7 năm. Vì vậy, quy mô và phương thức triển khai khoản vay năm 2027 cũng có thể tác động đến việc phân bổ nguồn lực trong dài hạn.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 17 và 18-12 tới.