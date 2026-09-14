Bất động sản xanh dần trở thành xu thế tất yếu

Từ những con đường từng xuất hiện trâu bò thả rông đến những tuyến đường sạch đẹp, có hoa và cây xanh, người dân xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) đang từng bước thay đổi cách ứng xử với môi trường. Những chuyển biến bắt đầu từ việc nhỏ, nhưng đang tạo nên diện mạo mới cho vùng nông thôn và mở ra kỳ vọng phát triển du lịch.