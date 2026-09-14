Bất động sản xanh dần trở thành xu thế tất yếu
Cùng với tốc độ đô thị hóa, nhu cầu về một không gian sống xanh, trong lành và bền vững ngày càng gia tăng, kéo theo những thay đổi trong cách phát triển và lựa chọn bất động sản. Các chủ đầu tư bắt đầu chú trọng hơn đến những dự án theo hướng xanh, trong khi người mua cũng đặt yếu tố chất lượng môi trường sống vào nhóm tiêu chí ngày càng quan trọng khi lựa chọn nơi ở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-dong-san-xanh-dan-tro-thanh-xu-the-tat-yeu-417628.htm