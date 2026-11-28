Minh bạch thị trường là nền tảng phát triển bất động sản bền vững

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội, tính minh bạch của thị trường đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh bài toán nguồn cung và giá bán, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế tình trạng môi giới trái phép và bảo vệ người mua là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Phát triển bất động sản xanh không chỉ hướng đến công trình thân thiện môi trường mà còn phải bảo đảm nhu cầu an cư của cộng đồng.

Thực tế cho thấy, tình trạng lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo vẫn diễn biến phức tạp. Các chiêu thức như quảng cáo "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất ưu tiên" hay cam kết hỗ trợ hồ sơ nhanh chóng được sử dụng nhằm tạo lòng tin, yêu cầu người dân chuyển tiền để giữ chỗ hoặc bảo đảm quyền mua căn hộ.

Đáng chú ý, tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (TP.HCM), cơ quan chức năng đã khởi tố 37 người liên quan đến đường dây lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của trên 600 người. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng giấy tờ, con dấu giả và thông tin không đúng sự thật để rao bán các suất mua nhà, thu tiền của người có nhu cầu.

Những vụ việc này cho thấy khoảng trống thông tin và hạn chế trong khả năng tiếp cận dữ liệu chính thống vẫn là một trong những rủi ro đối với người mua nhà. Đặc biệt, nhóm người thu nhập thấp, công nhân và người lao động đô thị thường phải tích lũy trong thời gian dài để có cơ hội sở hữu nhà ở, do đó dễ trở thành đối tượng bị lợi dụng bởi những lời hứa hẹn về quyền ưu tiên.

Ở góc độ phát triển bất động sản bền vững, minh bạch không đơn thuần là yêu cầu về thủ tục pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng và cộng đồng. Một thị trường phát triển lành mạnh cần bảo đảm thông tin dự án được công khai đầy đủ, từ quy hoạch, pháp lý, giá bán, tiến độ triển khai đến điều kiện và quy trình đăng ký mua nhà.

Đối với nhà ở xã hội, chủ đầu tư cần chủ động công bố thông tin về thời điểm tiếp nhận hồ sơ, số lượng căn hộ, điều kiện xét duyệt và phương thức lựa chọn người mua. Các cơ quan quản lý cũng cần tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động môi giới, kịp thời xử lý những hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

Khi người dân có thể tiếp cận thông tin rõ ràng và kiểm chứng được tính pháp lý của dự án, niềm tin đối với thị trường sẽ được củng cố. Đây cũng là nền tảng để hình thành môi trường kinh doanh bất động sản có trách nhiệm, hạn chế những rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch.

Đô thị xanh phải bảo đảm cơ hội an cư cho cộng đồng

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, khái niệm bất động sản xanh đang được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn. Nếu trước đây, các tiêu chí xanh chủ yếu tập trung vào thiết kế kiến trúc, cảnh quan, vật liệu xây dựng và hiệu quả sử dụng năng lượng, thì hiện nay, yếu tố xã hội và quản trị ngày càng được chú trọng.

Việc công khai thông tin dự án, điều kiện mua nhà, quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.

Một dự án bất động sản bền vững không chỉ cần có không gian xanh, hệ thống tiện ích hiện đại mà còn phải tạo ra môi trường sống an toàn, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm dân cư. Trong đó, khả năng tiếp cận nhà ở với mức giá hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đô thị bao trùm.

Nhà ở xã hội vì vậy không chỉ giải quyết nhu cầu an cư trước mắt mà còn đóng vai trò trong việc cân bằng cấu trúc dân cư, tạo điều kiện để người lao động sinh sống gần nơi làm việc và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Khi được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng, phân khúc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm áp lực phát triển đô thị tự phát.

Tuy nhiên, để chính sách nhà ở xã hội phát huy hiệu quả, bên cạnh việc gia tăng nguồn cung, yêu cầu minh bạch trong quản lý và phân phối sản phẩm cần được đặt lên hàng đầu. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc công khai thông tin dự án, điều kiện mua nhà, quy trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Người dân cần được tiếp cận nguồn thông tin chính thống, có thể kiểm chứng trước khi thực hiện các giao dịch hoặc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý nhà ở xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, định danh từng bất động sản và tích hợp quy trình đăng ký, xét duyệt đối tượng mua nhà với nền tảng định danh điện tử quốc gia VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời tăng khả năng kiểm soát thông tin.

Thông qua việc tích hợp với VNeID, người dân có thể thực hiện xác thực danh tính, cung cấp và đối chiếu thông tin cá nhân trên nền tảng số, qua đó hạn chế việc sử dụng giấy tờ giả, hồ sơ không hợp lệ hoặc tình trạng một người đăng ký mua nhà không đúng quy định. Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu được số hóa và liên thông sẽ hỗ trợ quá trình kiểm tra điều kiện, giám sát việc xét duyệt, nâng cao tính công khai và hạn chế các khâu trung gian phát sinh tiêu cực.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn có ý nghĩa trong việc xây dựng thị trường bất động sản minh bạch hơn. Khi thông tin về pháp lý, quy hoạch, tiến độ dự án và giao dịch được chuẩn hóa, người dân có thêm cơ sở để đánh giá sản phẩm trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng là điều kiện để nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư, đơn vị phân phối và các cơ quan quản lý.

Song song với yếu tố quản trị, phát triển nhà ở xã hội cần gắn với việc nâng cao chất lượng quy hoạch và môi trường sống. Các dự án không nên chỉ tập trung vào số lượng căn hộ mà cần chú trọng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khả năng kết nối giao thông, trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Đồng thời, việc ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và tăng diện tích cây xanh cũng cần được quan tâm.

Về dài hạn, bất động sản xanh cần được nhìn nhận trên cả ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị. Trong đó, công trình thân thiện môi trường cần song hành với chính sách nhà ở công bằng, hệ thống quản lý minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Một đô thị đáng sống không chỉ được nhận diện qua những tòa nhà hiện đại, công viên rộng lớn hay các khu đô thị có mật độ cây xanh cao, mà còn nằm ở khả năng bảo đảm cơ hội an cư, chất lượng sống và sự an toàn cho người dân. Đây cũng là thước đo quan trọng để thị trường bất động sản chuyển từ phát triển theo số lượng sang chú trọng giá trị bền vững trong dài hạn.