Bất động sản Văn Phú báo lãi sau thuế giảm 16% dù doanh thu tăng gần 56% sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt khoảng 155,1 tỷ đồng, giảm so với mức 395,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt khoảng 57,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lãi trước thuế khoảng 25,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 119 tỷ đồng của quý III/2025.

Lý giải về mức giảm lợi nhuận trong quý III, Văn Phú cho biết doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng sản phẩm tại hai dự án Vlasta Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Vlasta Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tăng cao khiến nhu cầu mua bất động sản giảm mạnh, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Văn Phú đạt khoảng 1.284,4 tỷ đồng, tăng gần 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 481,8 tỷ đồng, tăng khoảng 69%.

Biểu đồ kết quả kinh doanh của Văn Phú 9 tháng, tính từ giai đoạn 2022-2026. (Ảnh: Tấn Hiệp/T.H)

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 286,2 tỷ đồng, giảm khoảng 10,4%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 221 tỷ đồng, giảm gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 177,8 tỷ đồng, giảm hơn 32%.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận là doanh thu hoạt động tài chính giảm. Khoản mục này trong 9 tháng đạt khoảng 59,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 173,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh, liên kết cũng giảm so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Văn Phú đạt khoảng 16.643 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho ghi nhận gần 6.940,9 tỷ đồng, tăng gần 1.690 tỷ đồng so với đầu năm.

Phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, với giá trị khoảng 6.836,7 tỷ đồng. Trong đó, dự án Vlasta - Thủy Nguyên ghi nhận giá trị khoảng 4.979,8 tỷ đồng, còn Vlasta - Phú Thuận có giá trị khoảng 1.308,1 tỷ đồng.

Hai dự án này chiếm khoảng 92% giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Dự án Vlasta - Phú Thuận của Văn Phú.

Ngoài ra, báo cáo tài chính ghi nhận chi phí dở dang tại dự án BT đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1, với giá trị khoảng 2.747 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận bàn giao các khu đất thanh toán hợp đồng BT.

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Văn Phú tại cuối tháng 9 đạt khoảng 10.891,8 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính vào khoảng 7.617 tỷ đồng, gồm cả vay ngắn hạn và dài hạn.

Một chỉ tiêu khác đáng chú ý trong báo cáo tài chính là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Văn Phú trong 9 tháng đầu năm âm khoảng 1.534,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương khoảng 180,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động hàng tồn kho là một trong những yếu tố tác động lớn đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong kỳ, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản tiền chi trả lãi vay khoảng 582,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương khoảng 1.384,3 tỷ đồng, chủ yếu gắn với hoạt động vay và trả nợ vay. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ đạt khoảng 465,7 tỷ đồng, thấp hơn mức đầu năm.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu VPI của Văn Phú giao dịch quanh mức 61.200/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt 21.545 tỷ đồng.