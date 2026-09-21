Bất động sản Trung Quốc khởi sắc sau loạt động thái kích cầu

Các môi giới tại Thượng Hải cho biết, lượng khách hàng liên hệ tư vấn tăng lên, thúc đẩy họ tranh thủ chốt giao dịch. Dù vậy, một số người lo ngại thị trường khó duy trì đà phục hồi nếu thiếu các chính sách hỗ trợ tiếp theo.

“Sự hỗ trợ của chính phủ luôn đóng vai trò then chốt đối với hiệu suất của thị trường nhà ở”, Yang Keju, môi giới tại chi nhánh Lianjia ở Phố Đông, Thượng Hải, nhận định. Ông cho rằng, khối lượng giao dịch cao hiện tại có thể chỉ mang tính nhất thời.

Ảnh minh họa: SCMP.

Cuối tháng trước, chính quyền trung ương Trung Quốc công bố loạt ưu đãi nhằm vực dậy thị trường, bao gồm kéo dài thời hạn vay thế chấp từ 30 năm lên 40 năm và khuyến khích bán căn hộ đã hoàn thiện. Thời hạn vay dài hơn giúp giảm khoản trả nợ hàng tháng, trong khi nhà hoàn thiện giúp người mua hạn chế rủi ro chủ đầu tư mất khả năng thanh toán.

Theo China Real Estate Business, doanh số căn hộ mới tại Thượng Hải, Thâm Quyến và Nam Kinh tăng mạnh trong tuần đầu tiên của tháng này.

Dù chính sách đã kích thích nhu cầu mua nhà trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng những biện pháp hiện tại chưa đủ tạo ra sự đảo chiều toàn diện. Bất động sản cùng các ngành liên quan như thiết bị gia dụng và vật liệu xây dựng vẫn chiếm khoảng một phần tư tổng sản lượng kinh tế Trung Quốc.

Đầu năm nay, Qiushi, tạp chí lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của bất động sản trong tài sản hộ gia đình. Thị trường xem đây là tín hiệu cho thấy chính quyền có thể tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ổn định giá nhà và khuyến khích người dân mua nhà.

Tuy nhiên, You Liangzhou, chủ sở hữu công ty bất động sản Baonuo tại Thượng Hải, cho rằng các chính sách hỗ trợ chủ yếu giải phóng nhu cầu bị dồn nén. Những người muốn nâng cấp nhà ở vẫn ngần ngại xuống tiền vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Ông cũng nhận định các quy định hạn chế mua nhà tại Thượng Hải vẫn cản trở một số người muốn sở hữu thêm căn hộ, đồng thời cho rằng cần tiếp tục nới lỏng để khôi phục niềm tin thị trường.

Trong báo cáo công bố tháng này, Fitch Ratings nhận định các chính sách mới khó thúc đẩy đáng kể nhu cầu nhà ở hoặc cải thiện triển vọng doanh số và đầu tư. Lượng nhà tồn kho lớn cùng niềm tin người mua thấp tiếp tục gây sức ép, khiến doanh số nhà mới có thể giảm và giá nhà trên toàn quốc nhìn chung ổn định trong ngắn hạn.

Tại Thượng Hải, phần lớn chủ sở hữu căn hộ đã qua sử dụng vẫn phải giảm giá khoảng 5-10% mới có thể bán được nhà, theo các môi giới địa phương.

Các thành phố lớn đang từng bước điều chỉnh quy định để hỗ trợ thị trường sau nhiều năm kiểm soát đầu cơ.

Thượng Hải bắt đầu siết chặt quy định mua nhà từ năm 2011, trong đó cấm các hộ gia đình địa phương sở hữu căn hộ thứ ba. Tuy nhiên, từ tháng 10/2024, thành phố dần nới lỏng các quy định về quyền sở hữu, cho phép cả những người không có hộ khẩu thường trú mua nhà.

Tại Bắc Kinh, từ giữa năm 2025, chính quyền giảm yêu cầu về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập đối với người không có hộ khẩu địa phương muốn mua nhà trong khu vực Vành đai 5, từ ba năm xuống còn ít nhất một năm.

Việc nới lỏng điều kiện mua nhà nhằm mở rộng nhóm người đủ điều kiện tham gia thị trường. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi bền vững vẫn phụ thuộc vào khả năng cải thiện niềm tin, xử lý lượng nhà tồn kho và duy trì nhu cầu trong thời gian dài.