Bất động sản trải dài từ châu Âu sang châu Á của Cristiano Ronaldo

Ngày 29/10, Cristiano Ronaldo giành giải thưởng Ballon d’Or of All Time, danh hiệu do người hâm mộ bình chọn nhằm xác định chủ nhân Quả bóng Vàng xuất sắc nhất mọi thời đại.

Không chỉ nổi tiếng là một trong những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Cristiano Ronaldo còn khiến nhiều người ghen tỵ khi sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ.

Penthouse tại Lisbon (Bồ Đào Nha)

Ronaldo lần đầu mua bất động sản ở Thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha) vào năm 2015 với giá 2 triệu USD. Ngôi nhà tọa lạc trên Avenida da Liberdade, một đại lộ lấy cảm hứng từ Champs-Élysées của Paris. Tuyến phố này là nơi quy tụ nhiều cửa hàng đồ hiệu, khách sạn cao cấp và quán cà phê lâu đời.

(Ảnh: Getty Images)

Năm 2018, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục mua căn penthouse rộng 288m² với giá khoảng 7 triệu USD. Vào thời điểm giao dịch, đây là một trong những căn hộ đắt giá nhất từng được bán tại Lisbon.

Căn hộ gồm 3 phòng ngủ, thiết kế tường kính, sàn gỗ kết hợp sân hiên hướng tầm nhìn xuống khu vườn.

Biệt thự ở Tây Ban Nha

(Ảnh: Google Earth)

Từ năm 2009 đến năm 2018, Ronaldo thi đấu cho Real Madrid (Tây Ban Nha). Năm 2010, anh mua biệt thự sang trọng ở khu La Finca, cộng đồng dân cư khép kín với hệ thống an ninh 24/7.

Biệt thự rộng 799m², có đầy đủ tiện nghi như spa, phòng đông lạnh, hồ bơi trong nhà và thậm chí cả sân bóng đá. Từ năm 2023, biệt thự được Ronaldo cho thuê với giá khoảng 11.000 USD/tháng.

Nhà 7 tầng tại Madeira (Bồ Đào Nha)

Ngôi nhà của Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha. (Ảnh: Mirror)

Ronaldo cũng mua một bất động sản tại quê nhà Madeira, Bồ Đào Nha. Nam cầu thủ đã chi khoảng 8 triệu USD cho căn biệt thự 7 tầng này, vốn được cải tạo từ một hộp đêm cũ vào năm 2015.

Ngôi nhà có hồ bơi trên sân thượng, 2 phòng tập thể dục và một hồ bơi trong nhà.

Theo truyền thông quốc tế, mẹ và anh trai Ronaldo sống thường xuyên tại đây.

Biệt thự tại Turin, Italy

(Ảnh: Google Earth)

Năm 2018, khi chuyển sang thi đấu cho Juventus (Italy), Ronaldo mua thêm ngôi nhà khác tại Strada San Vito Revigliasco, một trong những khu dân cư có vị trí cao và riêng tư tại Turin, Italy.

Biệt thự nằm ẩn mình giữa khuôn viên cây xanh và sở hữu lối vào biệt lập. Bên trong, ngôi nhà sở hữu nội thất sang trọng với đá cẩm thạch, spa, phòng tập thể dục và nhiều hồ bơi theo phong cách khu nghỉ dưỡng.

Biệt thự nghỉ dưỡng ở Marbella, Tây Ban Nha

(Ảnh: SCMP)

Tại Marbella (Tây Ban Nha), Ronaldo sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng giá khoảng 1,6 triệu USD trong khu The Heights. Biệt thự có tầm nhìn toàn cảnh ra Địa Trung Hải và sân golf.

Biệt thự của Ronaldo gồm 4 phòng ngủ, trần cao, tường kính, hồ bơi, phòng gym, hầm rượu và phòng chiếu phim tại nhà.

Dinh thự tại Cascais, Bồ Đào Nha

Dinh thự sang trọng của Cristiano Ronaldo tại Bồ Đào Nha. (Ảnh: House Celebs)

Tại Cascais, vùng ven biển của Bồ Đào Nha, Ronaldo xây một dinh thự trong khu Quinta da Marinha. Dinh thự xây dựng trên khu đất rộng 1 ha trong giai đoạn 2022-2023, có giá trị ước tính khoảng 30 triệu USD, thuộc nhóm nhà ở đắt nhất Bồ Đào Nha.

Ngôi nhà có phòng chiếu phim gia đình, spa, sân tennis, hai bể bơi và gara chứa được 30 xe.

Nơi ở tại Riyadh, Ả Rập Xê Út

(Ảnh: Getty Image)

Năm 2022, Ronaldo chuyển đến Riyadh để gia nhập đội bóng Al-Nassr của Ả Rập Xê Út.

Sau thời gian lưu trú tại khách sạn, gia đình Ronaldo chuyển đến biệt thự tại Al-Muhammadiyah - khu dân cư cao cấp của Riyadh. Căn nhà có nội thất hiện đại, gara có thể chứa 3 ô tô, bể bơi, phòng thay đồ.

Biệt thự trên đảo tại Dubai

(Ảnh: Getty Image)

Năm 2024, Ronaldo mua một biệt thự ở đảo Jumeirah Bay thuộc Dubai, khu đảo nhân tạo có hình cá ngựa, kết nối với đất liền bằng cầu riêng. Khu vực này còn được gọi là “Billionaires Island (Đảo tỷ phú)” nhờ quy tụ nhiều doanh nhân và giới siêu giàu quốc tế.

Cuối năm 2025, Ronaldo tiếp tục mua thêm hai biệt thự hạng sang tại Nujuma, khu Ritz-Carlton Reserve bên Biển Đỏ, thuộc Arab Saudi. Dự án chỉ tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ, gồm một căn ba phòng ngủ cho gia đình và một biệt thự 2 phòng ngủ.

Thu nhập “khủng” của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg. Ước tính giá trị tài sản ròng của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở mức 1,4 tỷ USD.

Cristiano Ronaldo đã có bước tiến vượt bậc về tài chính sau khi ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Xê Út hồi tháng 6, được cho là trị giá hơn 400 triệu USD.

Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt được danh hiệu tỷ phú. (Ảnh: Getty)

Bloomberg cho biết Ronaldo đã kiếm được hơn 550 triệu USD tiền lương từ năm 2002 đến năm 2023. Ngoài ra, hợp đồng kéo dài một thập kỷ với Nike trị giá gần 18 triệu USD mỗi năm, và các hợp đồng quảng cáo béo bở với Armani, Castrol... góp phần tăng thêm hơn 175 triệu USD vào khối tài sản của Ronaldo.

Việc chuyển từ Manchester United sang Al-Nassr năm 2023 giúp Ronaldo trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá, với mức lương hàng năm là 177 triệu bảng (237,52 triệu USD), cộng thêm tiền thưởng và được cho là 15% cổ phần trong câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út.

Theo danh sách những cầu thủ bóng đá giàu nhất năm 2026 của Tạp chí Forbes, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu với ước tính thu nhập năm 2026 đạt 300 triệu USD.