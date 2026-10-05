Bất động sản TP Hồ Chí Minh thu hơn 322.600 tỉ đồng, điểm nghẽn vẫn ở đất đai

Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Thống kê TP Hồ Chí Minh, doanh thu nhóm dịch vụ khác ước đạt 576.125 tỉ đồng, trong đó kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 56%, tương đương hơn 322.600 tỉ đồng.

Cùng với đó, hoạt động xây dựng tăng 10,45%. Hai lĩnh vực này tiếp tục có mối liên hệ chặt chẽ khi sự phục hồi của bất động sản tạo dư địa cho xây dựng, vật liệu và các dịch vụ liên quan; ngược lại, tiến độ triển khai dự án cũng tác động trực tiếp đến nguồn cung trên thị trường.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, vấn đề hiện nay không chỉ là dòng tiền có tiếp tục vào bất động sản hay không, mà là khả năng chuyển dòng tiền thành dự án, nguồn cung và hoạt động kinh doanh thực tế.

Hạ tầng giao thông được đẩy nhanh, khả năng kết nối và không gian phát triển đô thị được mở rộng, qua đó có thể tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản.

Đầu tư công tạo lực đẩy

Một trong những động lực quan trọng đối với thị trường bất động sản là đầu tư công. Đến ngày 28/9, TP Hồ Chí Minh đã giải ngân khoảng 108.749 tỉ đồng, đạt gần 74% kế hoạch vốn được giao.

Nguồn vốn đang được tập trung cho nhiều công trình lớn như cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tuyến metro số 2, cải tạo rạch Xuyên Tâm và dự án kênh Tham Lương - Bến Cát.

Khi hạ tầng giao thông được đẩy nhanh, khả năng kết nối và không gian phát triển đô thị được mở rộng, qua đó có thể tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản tại những khu vực hưởng lợi từ hạ tầng.

TP Hồ Chí Minh cũng đang thúc đẩy các định hướng dài hạn như phát triển đô thị theo mô hình TOD, không gian ngầm, nhà ở xã hội và chỉnh trang đô thị. Trong đó, TOD được kỳ vọng hình thành các cực phát triển mới gắn với mạng lưới giao thông công cộng.

Dù vậy, hạ tầng chỉ tạo ra động lực khi các dự án bất động sản có thể triển khai đồng bộ. Nếu các vướng mắc về pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng chưa được xử lý, tác động lan tỏa từ đầu tư công đến thị trường sẽ khó phát huy đầy đủ.

TP Hồ Chí Minh đang tập trung khai thác nguồn thu từ đất, trong đó hoàn thiện hồ sơ đưa các khu đất vào đấu giá, xác định giá đất cụ thể và xử lý các dự án tồn đọng.

Khơi thông nguồn lực để tăng trưởng

9 tháng năm 2026, GRDP TP Hồ Chí Minh tăng 9,06% so với cùng kỳ; riêng quý III tăng 9,86%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,2%, quý IV thành phố cần đạt mức tăng trên 13,5%, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Trong bối cảnh đó, TP Hồ Chí Minh xác định cần đồng thời kích hoạt ba nguồn vốn chủ lực gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI. Với bất động sản, đây đều là những dòng vốn quan trọng, từ phát triển hạ tầng, triển khai dự án đến tạo nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp, logistics, văn phòng và nhà ở.

Đặc biệt, thành phố đang tập trung khai thác nguồn thu từ đất, trong đó hoàn thiện hồ sơ đưa các khu đất vào đấu giá, xác định giá đất cụ thể và xử lý các dự án tồn đọng.

Nếu các nguồn lực đất đai được khơi thông, dự án đủ điều kiện được triển khai và giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, dòng tiền sẽ có khả năng chuyển hóa thành đầu tư xây dựng, nguồn cung và hoạt động kinh doanh thực tế.

Với thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh, vì vậy, câu chuyện cuối năm không chỉ nằm ở giá hay thanh khoản, mà ở khả năng đưa đất đai, dòng vốn và các dự án đang bị “kẹt” trở lại chu kỳ đầu tư.

Những con số về doanh thu bất động sản tăng 8,4%, xây dựng tăng 10,45% và giải ngân đầu tư công đạt gần 74% kế hoạch cho thấy mạch vốn đang được duy trì. Tuy nhiên, để tạo một chu kỳ tăng trưởng bền vững, việc khơi thông pháp lý, đất đai và giải phóng mặt bằng vẫn là yếu tố then chốt.