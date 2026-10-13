Bất động sản tồn kho tăng, Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với một số tỉnh, thành phố. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ đạo quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ tập trung phát triển đồng thời nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược cần ưu tiên. Thủ tướng Chính phủ cũng trực tiếp làm việc với 13 địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, thí điểm đầu tư nhà ở cho thuê và triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tuy nhiên, lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu phát triển hơn 97.000 căn nhà ở xã hội, nhưng sau 9 tháng, cả nước mới hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch.

Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân, nhất là công nhân, người lao động và một bộ phận cán bộ, công chức. Trong khi đó, lượng bất động sản tồn kho có xu hướng tăng, khả năng tiếp cận tín dụng còn khó khăn, ảnh hưởng đến sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều dự án bất động sản còn vướng mắc kéo dài về pháp lý, đất đai, tài chính, cần sớm được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực xã hội.

Làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án

Đối với các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của bí thư cấp ủy địa phương theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến hoàn thiện thể chế, Chính phủ đang thúc đẩy sửa đổi các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho triển khai các dự án mới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, cả nước hiện có 2.221 dự án bất động sản được thống kê, với tổng quy mô vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý III/2026, thị trường ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư, đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao tại các đô thị lớn; thanh khoản thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III/2026 khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước. Đây mới là lượng tồn kho do chủ đầu tư báo cáo, chưa phản ánh đầy đủ vốn đầu tư dở dang tại các dự án và khó khăn trong giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

Về nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đang xây dựng với 363.065 căn và 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với 331.242 căn.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội. Đối với nhà ở cho thuê, số căn hoàn thành đến hết quý III đạt 8.314 căn, bằng 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm có thể hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% kế hoạch. Từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó 33.886 căn nhà ở cho thuê.

Thông tin về tín dụng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến cuối tháng 8/2026, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 5,23 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 25% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. Dư nợ các chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 51.000 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP được mở rộng từ 120.000 tỷ đồng lên hơn 153.000 tỷ đồng, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại. Đến ngày 31/8/2026, tổng số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cuối năm 2025.

Kết luận định hướng thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp nêu rõ những bất cập, đề xuất giải pháp tháo gỡ, xác định cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của các chính sách là nâng cao đời sống nhân dân, trong đó bảo đảm nhu cầu có nhà ở phải được giải quyết bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả.