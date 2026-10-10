Bất động sản thương hiệu Việt Nam, từ ngôi nhà thứ hai đến trải nghiệm sống toàn diện

Việt Nam hiện dẫn đầu Top 10 thị trường khu vực về số lượng dự án và nguồn cung dự kiến tăng 152% đến năm 2032. (Ảnh: CTV)

Theo “Báo cáo Bất động sản thương hiệu châu Á-Thái Bình Dương 2026” của Savills, Việt Nam hiện dẫn đầu Top 10 quốc gia trong khu vực về số lượng dự án thuộc phân khúc này, trước Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. Nguồn cung tại Việt Nam được dự báo tăng 152% vào năm 2032.

Sự mở rộng này diễn ra trong bối cảnh bất động sản thương hiệu tại châu Á-Thái Bình Dương đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh giá trị thương hiệu, phân khúc ngày càng gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, từ một không gian nghỉ dưỡng cho gia đình đến nơi ở dài hạn, đồng thời chú trọng hơn đến sức khỏe, chất lượng sống và trải nghiệm vận hành.

“Ngôi nhà thứ hai” thế hệ mới: Từ nghỉ dưỡng đến không gian sống dài hạn

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường khu vực là sự gia tăng của các dự án mang tính nghỉ dưỡng. Các dự án resort hiện chiếm khoảng 50% nguồn cung phân khúc này đã hoàn thiện và dự kiến tăng lên 65% trong danh mục dự án tương lai.

Xu hướng này mở rộng vai trò của phân khúc này từ một sản phẩm gắn với địa vị và sở hữu sang một không gian có thể phục vụ nhiều nhu cầu hơn, như nghỉ dưỡng cùng gia đình, nâng cao chất lượng sống, sử dụng trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống hoặc đa dạng hóa danh mục tài sản.

Tại Việt Nam, xu hướng này có nền tảng từ sự phát triển của các điểm đến ven biển như: Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng. Tuy nhiên, thị trường trong nước không chỉ phát triển theo hướng nghỉ dưỡng. Đáng chú ý, cấu trúc nguồn cung tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy một diễn biến khác với xu hướng chung của khu vực.

Trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tỷ trọng các dự án bất động sản thương hiệu độc lập được dự báo giảm từ 30% nguồn cung đã hoàn thiện xuống còn 16% trong danh mục dự án tương lai, khi mô hình kết hợp nhà ở và khách sạn ngày càng phổ biến.

Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bangkok, số lượng dự án bất động sản thương hiệu độc lập trong danh mục dự kiến phát triển đến năm 2032 được dự báo tăng gấp đôi.

Diễn biến này cho thấy dư địa của phân khúc này tại Việt Nam đang mở rộng trên nhiều mô hình, từ các sản phẩm nghỉ dưỡng tại điểm đến đến nhà ở hàng hiệu tại các đô thị lớn.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, sự gia tăng của các dự án trên cũng cho thấy phân khúc có thể phát triển theo hướng gắn nhiều hơn với nhu cầu nhà ở đô thị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình kết hợp khách sạn.

Không chỉ là tiện ích: Từ xu hướng đến giá trị sống thực chất

Cùng với sự thay đổi trong mục đích sử dụng, loại hình này đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong định hướng phát triển bất động sản thương hiệu. Tuy nhiên, khái niệm này đang được mở rộng vượt ra ngoài các tiện ích quen thuộc như spa, phòng gym, hồ bơi hay không gian thiền. Các yếu tố về chất lượng môi trường sống, dinh dưỡng, vận động, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng ngày càng được xem xét như một phần của hệ sinh thái sống.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, một dự án tích hợp bất động sản phát triển đi kèm hoặc có không gian liền kề dành riêng cho các tiện ích dịch vụ phục vụ phong cách sống chuẩn không thể được tạo nên chỉ bằng việc bổ sung một số tiện ích chăm sóc sức khỏe. Giá trị cốt lõi nằm ở khả năng kết nối các yếu tố này thành một trải nghiệm sống nhất quán.

Bất động sản tích hợp đang trong xu hướng phát triển mạnh. (Ảnh: Savills Việt Nam)

“Những dự án thành công trong tương lai sẽ là những dự án tạo ra được giá trị sống thực sự, thay vì chỉ sử dụng khái niệm loại hình bất động sản này như một công cụ marketing”, ông Sử Ngọc Khương nhận định.

Theo ông Khương, để phát triển bất động sản tích hợp trên một cách thực chất, doanh nghiệp cần chú trọng ba yếu tố. Trước hết là quy hoạch sinh thái và phát triển bền vững, trong đó bất động sản tích hợp được tiếp cận từ chất lượng không khí, nguồn nước, ánh sáng tự nhiên đến không gian vận động và khả năng kết nối cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào cảnh quan xanh.

Tiếp đó là năng lực vận hành chuyên sâu. Với các sản phẩm đặt yếu tố sức khỏe và chất lượng sống làm trọng tâm, chất lượng vận hành có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của cư dân và khả năng duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Cuối cùng là tầm nhìn tài chính dài hạn. Các dự án tích hợp bất động sản trên thường đòi hỏi mức đầu tư cao hơn cho hạ tầng, công nghệ, cảnh quan và nhân sự chuyên môn. Vì vậy, mô hình này cần một cấu trúc vốn đủ bền vững và chiến lược phát triển dài hạn để duy trì chất lượng sau khi dự án đi vào vận hành.

Góc nhìn này cũng cho thấy sự dịch chuyển của bất động sản từ việc cung cấp một tập hợp tiện ích sang xây dựng một hệ sinh thái sống có khả năng tạo giá trị trong suốt vòng đời sử dụng.

Khi thương hiệu chuyển từ biểu tượng sang trải nghiệm

Sự thay đổi trong nhu cầu của người mua cũng đang phản ánh qua hệ sinh thái thương hiệu tham gia vào phân khúc bất động sản thương hiệu. Tại châu Á-Thái Bình Dương, nhóm dự án gắn với thương hiệu cao cấp (luxury) hiện chiếm khoảng 48% danh mục dự án tương lai, trong khi nhóm Upper Upscale và Upscale chiếm khoảng 23%.

Sự đa dạng về mô hình và thương hiệu đang tạo thêm dư địa cho phân khúc phát triển. (Ảnh: Savills Việt Nam)

Các thương hiệu khách sạn tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong phân khúc. Wyndham hiện có một dự án đã hoàn thiện tại khu vực và dự kiến có 15 dự án trong tương lai; Radisson cũng được dự báo tăng từ một dự án đã hoàn thiện lên 13 dự án trong danh mục tương lai.

Đồng thời, phạm vi thương hiệu tham gia đang trở nên đa dạng hơn. Trong sáu năm tới, Fendi, Elie Saab và Nobu dự kiến triển khai những dự án bất động sản thương hiệu đầu tiên tại khu vực. Điều này cho thấy giá trị của thương hiệu trong bất động sản nhà ở đang được mở rộng từ nhận diện và thiết kế sang phong cách sống, trải nghiệm và hệ sinh thái dịch vụ.

Việt Nam hiện dẫn đầu Top 10 thị trường khu vực về số lượng dự án và nguồn cung dự kiến tăng 152% đến năm 2032. Theo đó, sự đa dạng về mô hình và thương hiệu đang tạo thêm dư địa cho phân khúc phát triển. Từ các điểm đến nghỉ dưỡng đến các đô thị lớn, bất động sản thương hiệu đang dần được định hình theo hướng đáp ứng nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế, trong đó sức khỏe, chất lượng vận hành và trải nghiệm dài hạn ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng bên cạnh giá trị thương hiệu.