Bất động sản thời metro: Gần ga có chắc đắt giá?

Metro mở lại bản đồ bất động sản Hà Nội - Ảnh minh họa

Metro và đường sắt tốc độ cao đang thay đổi cách thị trường nhìn nhận vị trí bất động sản. Khi giao thông công cộng gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), giá trị tài sản ngày càng phụ thuộc vào khả năng tiếp cận, thời gian di chuyển và hệ sinh thái tiện ích, thay vì khoảng cách địa lý.

Hà Nội định hướng phát triển khoảng 18 tuyến đường sắt đô thị, dài gần 979 km, cùng các trung tâm và điểm TOD. Ngoài tuyến Cát Linh - Hà Đông đã vận hành, Nhổn - Ga Hà Nội dự kiến vận hành toàn tuyến từ tháng 12/2027. Hà Nội vừa khởi công thêm 5 tuyến metro, dài hơn 300 km, dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2030.

Khi hạ tầng này được tích hợp với quy hoạch, tác động không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian đi lại mà còn có thể làm thay đổi phân bố dân cư, việc làm, dịch vụ và cách hình thành giá trị bất động sản.

Thước đo chuyển từ khoảng cách sang thời gian

Khi metro được tích hợp với quy hoạch đô thị, câu hỏi “cách bao xa” đang dần chuyển thành “đi mất bao lâu”. Các khu vực vệ tinh có giá nhà thấp hơn 25-40% so với trung tâm nhưng được kết nối thuận tiện với metro có thể tạo lợi thế kép về giá mua, chi phí và thời gian di chuyển.

TOD không đơn thuần là xây nhà cạnh metro, mà là tạo khả năng kết nối thuận tiện giữa nơi ở với nơi làm việc, trường học, thương mại và các dịch vụ thiết yếu. Vì vậy, một dự án chỉ nằm gần ga nhưng thiếu đường tiếp cận thuận tiện, thiếu kết nối xe buýt hoặc không có hệ sinh thái dịch vụ chưa chắc tạo ra giá trị tương xứng.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, làn sóng phát triển đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao gắn với TOD đang làm thay đổi quan niệm định giá bất động sản dựa trên khoảng cách địa lý đơn thuần. Trong kỷ nguyên TOD, “rẻ” hay “đắt” không còn chỉ tính bằng số kilomet từ dự án đến quận trung tâm hay giá mỗi mét vuông mà cần nhìn từ tổng chi phí sống và thời gian di chuyển.

Theo ông Đính, một căn hộ ở vùng ven giá 5 tỷ đồng có thể trở nên đắt đỏ nếu cư dân phải mất hai tiếng mỗi ngày trong tình trạng ùn tắc, tiêu tốn nhiên liệu và thời gian. Ngược lại, một sản phẩm tích hợp trực tiếp vào ga đường sắt có giá 6 tỷ đồng có thể đem lại hiệu quả sử dụng cao hơn nhờ tiết kiệm thời gian, giảm chi phí phương tiện cá nhân và tiếp cận chuỗi tiện ích đa dạng.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, phát triển đường sắt đô thị kết hợp TOD là con đường để giải quyết tình trạng đô thị hóa tự phát và quá tải hạ tầng tại các siêu đô thị như Hà Nội và TP.HCM.

Khi các ga đường sắt trở thành tâm điểm của những khu đô thị tích hợp chức năng ở, làm việc, mua sắm và giải trí, cấu trúc không gian đô thị sẽ thay đổi. Quan niệm gần trung tâm cũ là đắt, xa trung tâm là rẻ vì thế có thể không còn phù hợp. Với vận tốc của đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, khái niệm vùng ven cũng được nhìn nhận lại.

Theo ông Chính, bất động sản nằm trong bán kính đi bộ của trạm ga TOD có lợi thế nhờ khả năng kết nối và mật độ dòng người. Một tài sản đắt hay rẻ ngày càng phụ thuộc vào năng lực tiếp cận giao thông công cộng và chất lượng không gian sống tích hợp. Những dự án thiếu kết nối TOD, dù nằm sát lõi đô thị cũ nhưng ùn tắc và thiếu tiện ích, có thể mất dần lợi thế cạnh tranh.

Không phải cứ gần ga là hưởng lợi

Với người mua, điều cần quan tâm không chỉ là “cách ga bao nhiêu mét” mà quan trọng hơn là từ căn nhà có thể đi đến đâu, trong bao lâu và với chi phí bao nhiêu. Hai dự án cùng cách ga 500m nhưng chất lượng kết nối khác nhau hoàn toàn có thể có giá trị sử dụng và giá trị thị trường khác nhau.

Một dự án có đường đi bộ thuận tiện, kết nối xe buýt tốt, dịch vụ xung quanh đầy đủ và có thể tiếp cận các trung tâm việc làm bằng metro sẽ có lợi thế hơn dự án chỉ có khoảng cách thuận lợi trên bản đồ. Khoảng cách tới ga vì vậy chỉ nên được xem là chỉ báo ban đầu; khả năng tiếp cận thực tế mới quyết định mức độ hưởng lợi của bất động sản từ metro và TOD.

Metro có thể làm thay đổi giá trị bất động sản, nhưng không phải dự án nào nằm trong quy hoạch cũng hưởng lợi như nhau. Khoảng cách tới ga, khả năng tiếp cận thực tế, kết nối xe buýt, mật độ việc làm và dịch vụ xung quanh, chất lượng không gian đô thị và mức độ thuận tiện của hành trình hàng ngày đều cần được xem xét trước khi đánh giá tiềm năng của một tài sản.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận Tư vấn & Nghiên cứu, Savills Hà Nội cho hay, sự bùng nổ của mạng lưới đường sắt đô thị và quy hoạch TOD từ giữa năm 2026 đang buộc nhà đầu tư cá nhân và tổ chức thay đổi phương pháp định giá tài sản. Thị trường đang ghi nhận xu hướng người mua sẵn sàng trả mức giá chênh lệch cao hơn cho bất động sản nằm trong hệ sinh thái TOD.

Theo bà Hằng, khái niệm “đắt” hay “rẻ” không còn dừng ở chi phí vốn ban đầu, mà tính đến giá trị gia tăng dài hạn và khả năng thanh khoản. Bất động sản TOD có thể tạo lợi thế về dòng tiền cho thuê và tỷ lệ lấp đầy nhờ lượng hành khách giao thông công cộng di chuyển mỗi ngày.

Ngược lại, bất động sản xa ga, thiếu kết nối hạ tầng dù có giá niêm yết theo mét vuông thấp hơn vẫn có thể đối mặt rủi ro chôn vốn, chi phí cơ hội cao và khó tạo đột biến về giá. Điều này cho thấy quy hoạch metro chỉ là điều kiện cần; để tài sản thực sự hưởng lợi, hạ tầng phải được triển khai đồng bộ với không gian đô thị và dịch vụ.

Khi metro và TOD trở thành một phần của cấu trúc đô thị, giá trị bất động sản sẽ ngày càng gắn với năng lực kết nối. Những dự án có khả năng kết nối việc làm, giáo dục, thương mại, dịch vụ và các tuyến giao thông khác có cơ sở để nâng cao giá trị sử dụng. Ngược lại, lợi thế “gần ga” nếu chỉ tồn tại trên bản đồ sẽ khó trở thành lợi thế thị trường bền vững.