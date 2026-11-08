Bất động sản Thành Phương được thuê gần 900 ha đất làm 2 KCN tại Đồng Nai

Theo Quyết định ngày 6/11/2026, UBND TP Đồng Nai cho CTCP Đầu tư - Bất động sản Thành Phương thuê 4.708.269 m² đất, tương đương khoảng 470,83 ha, tại phường Minh Hưng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng.

Diện tích đất được cho thuê đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận của UBND phường Minh Hưng. Trong đó, đất nhà máy, kho tàng chiếm khoảng 341,28 ha; đất điều hành, dịch vụ khoảng 10,59 ha; đất các khu kỹ thuật khoảng 7,47 ha; đất cây xanh hơn 56,91 ha; đất mặt nước gần 1,19 ha và đất giao thông, sân bãi khoảng 53,39 ha.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP Đồng Nai quyết định cho thuê. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Ranh giới quy hoạch KCN Minh Hưng. (Nguồn: ĐTM)

Đáng chú ý, trong tổng diện tích được thuê, khoảng 355,1 ha được miễn tiền thuê đất trong 2 năm đối với thời gian xây dựng cơ bản và 15 năm tiếp theo sau thời gian được miễn trong giai đoạn xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, hơn 115,72 ha đất hạ tầng dùng chung không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 7 Điều 93 Nghị định 102/2024/NĐ-CP.

Cùng ngày, Thành Phương cũng được UBND TP Đồng Nai quyết định cho thuê 4.272.968,2 m² đất, tương đương khoảng 427,3 ha, tại xã Đồng Tâm để thực hiện dự án Khu công nghiệp Bình Phước.

Đối với dự án này, khoảng 313,14 ha được miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản và 15 năm tiếp theo. Phần diện tích hạ tầng dùng chung khoảng 114,15 ha không phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Vị trí KCN Bình Phước. (Nguồn: ĐTM)

Như vậy, tính theo diện tích tại hai quyết định cho thuê đất, Thành Phương được thuê tổng cộng khoảng 898,12 ha để triển khai hai khu công nghiệp tại Đồng Nai.

Khu công nghiệp Minh Hưng được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 484,65 ha, diện tích được cho thuê theo quyết định này là 470,83 ha. Tương tự, Khu công nghiệp Bình Phước có quy mô khoảng 450 ha, còn diện tích đất được thuê là hơn 427,29 ha.

Khu công nghiệp Minh Hưng được UBND tỉnh Bình Phước trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Thành Phương tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 19/6/2025. Theo phương án đầu tư được công bố trước đó, khu công nghiệp này có khoảng 11 ha dành cho khu hành chính, dịch vụ và hơn 341 ha đất nhà máy, xí nghiệp. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.983 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 299 tỷ đồng.

Còn Khu công nghiệp Bình Phước, có vốn đầu tư 1.850 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư phải góp tiền mặt 278.9 tỷ đồng, còn lại 1.571 tỷ đồng từ vốn huy động.

Ngoài hai khu công nghiệp nói trên, Thành Phương còn có danh mục dự án tại địa bàn Bình Phước trước đây, trải rộng từ bất động sản đô thị, cụm công nghiệp đến hạ tầng giao thông.

Ở lĩnh vực cụm công nghiệp, doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án Tân Tiến 1, Tân Tiến 2, Tân Phú và Tiến Hưng, với tổng diện tích khoảng 230 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.530 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, danh mục dự án của Thành Phương có thể kể đến Trung tâm thương mại và dân cư cao cấp Phước Bình, quy mô khoảng 2,2 ha; khu đô thị The Gold City khoảng 10 ha; Tà Bế Gold City khoảng 6,5 ha; Trung tâm thương mại Đồng Xoài - The Light City khoảng 3,3 ha và Diamond City Lộc Ninh với diện tích hơn 33 ha.

Riêng The Light City được giới thiệu là dự án trung tâm thương mại tại Đồng Xoài, với tổng mức đầu tư công bố khoảng 2.500 tỷ đồng và công trình thương mại cao 10 tầng. Trong khi đó, Diamond City Lộc Ninh có quy mô hơn 33 ha, với hơn 1.200 nền đất.

Bên cạnh bất động sản đô thị, doanh nghiệp còn giới thiệu có dự án nông nghiệp công nghệ cao Sunfarm với diện tích khoảng 10 ha.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, vào giữa năm 2025, Thành Phương được tỉnh Bình Phước trước đây chấp thuận cho lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường Đồng Phú - Bình Dương theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Tuyến đường có chiều dài khoảng 41,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.057 tỷ đồng và được chia thành hai dự án thành phần.

CTCP Đầu tư - Bất động sản Thành Phương được thành lập vào tháng 4/2016, tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Thời điểm đó, các cổ đông sáng lập doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Phương (Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật), bà Lê Thị Mỹ Duyên và bà Lê Thị Phương Thảo.

Sau đó, doanh nghiệp dời trụ sở về Khu đô thị The Gold City, phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai. Năm 2023, doanh nghiệp này cũng thay người đại diện pháp luật là bà Phạm Hương Trang. Bà Trang cũng kiêm nhiệm vị trí này đến hiện nay. Ngoài ra, bà Trang còn là đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư phát triển Công Nghiệp Bình Dương.