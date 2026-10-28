Theo UBND Tp.HCM, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. Doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bất động sản Thành Ngân bị thu hồi hơn 9.200m² đất do nợ tiền thuê đất (Ảnh minh họa).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bình Phú cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Doanh nghiệp cũng phải cung cấp hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Sau thời hạn trên, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

UBND Tp.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thuế thành phố và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND Tp.HCM ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định.