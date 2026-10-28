Bất động sản tại Hà Nội: Cuộc đua nhà ở hạng sang không chỉ nằm ở giá bán

Nguồn cung căn hộ siêu cao cấp đang gia tăng nhanh chóng

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản tại Hà Nội liên tục xuất hiện các dự án cao cấp, hạng sang, thậm chí siêu sang, hướng đến nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh và giới thượng lưu.

Phần lớn dự án tập trung tại những vị trí đắc địa, được ví như “đất vàng”, “đất kim cương” của Thủ đô. Bên cạnh lợi thế vị trí, các chủ đầu tư còn chú trọng thiết kế kiến trúc, hệ thống tiện ích và cảnh quan, tạo nên những không gian sống khác biệt. Vì vậy, dù giá bán ở mức rất cao, một số dự án vẫn ghi nhận sức hút lớn, thậm chí rơi vào tình trạng cháy hàng.

Xu hướng này tiếp tục được thể hiện qua cơ cấu nguồn cung mới. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý III/2026, căn hộ cao cấp chiếm 53,6% nguồn cung mới tại Hà Nội, phân khúc cận cao cấp chiếm 31,5% và siêu cao cấp chiếm 14,9%.

Nguồn cung căn hộ siêu cao cấp đang gia tăng nhanh chóng. Ảnh: Epic Holdings

VARS nhận định, nguồn cung căn hộ siêu cao cấp đang gia tăng nhanh chóng, tập trung chủ yếu tại khu vực nội đô cũ và Tây Hồ.

Bước sang quý IV/2026, thị trường bất động sản tại Hà Nội tiếp tục xuất hiện các dự án thuộc phân khúc hạng sang. Cuối tháng 10/2026, Epic Holdings công bố Timeless Collection, bộ sưu tập bất động sản hướng đến thị trường Hà Nội, với dự án đầu tiên mang tên Tara Maison, nằm tại khu vực Mỹ Đình, phía Tây Thủ đô.

Theo thông tin công bố, Tara Maison thuộc khu nhà ở thương mại hỗn hợp tại khu vực Từ Liêm, Hà Nội. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng ACE Mỹ Đình làm chủ đầu tư, Epic Holdings đảm nhiệm vai trò đơn vị phát triển. Dự án có quy mô 23.810 m2, mật độ xây dựng 26%, gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm liên thông.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch sáng lập hệ sinh thái xây dựng gồm Newtecons, Ricons nhận định, Hà Nội đang chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về diện mạo đô thị, với nhiều dự án hạ tầng và chỉnh trang không gian công cộng được triển khai hoặc đặt ra trong định hướng phát triển.

"Bối cảnh đó mở ra cơ hội cho các công trình mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thiết kế, thi công và khả năng đáp ứng nhu cầu của cư dân", ông nói.

Ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia bất động sản nhận định, bất động sản hạng sang không dành cho số đông, song vẫn có nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá cao để đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn sống riêng. Với nhóm này, việc lựa chọn nơi ở không đơn thuần là mua một tài sản, mà còn gắn với phong cách sống, dấu ấn cá nhân và kỳ vọng về giá trị sở hữu trong dài hạn.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, không phải dự án nào được định vị ở phân khúc cao cấp cũng có thể thuyết phục người mua. Khi mặt bằng giá ngày càng cao, khách hàng sẽ có xu hướng chọn lọc kỹ hơn, cân nhắc giữa mức giá, chất lượng thực tế và giá trị nhận được.

“Đây cũng là yếu tố buộc các chủ đầu tư phải chứng minh sức hấp dẫn của dự án bằng chất lượng sản phẩm và năng lực triển khai, thay vì chỉ dựa vào vị trí hay danh xưng phân khúc”, ông nói.

Cuộc đua hạng sang không chỉ nằm ở giá bán

Trong khi đó, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings, cho rằng thị trường bất động sản luôn vận động theo chu kỳ. Ở giai đoạn tăng trưởng, mặt bằng giá có thể đi lên trên diện rộng, nhưng khi thị trường điều chỉnh, những sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng khác biệt sẽ có cơ hội thể hiện rõ lợi thế.

“Chúng tôi cho rằng giá trị của bất động sản hạng sang không nằm ở khả năng tạo ra những mức giá cao tại thời điểm mở bán, mà ở chất lượng công trình, giá trị sử dụng thật, trải nghiệm sống mỗi ngày, khả năng khai thác và sức hấp dẫn lâu dài đối với người sở hữu”, bà Hồng Anh chia sẻ.

Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch HĐQT Epic Holdings. Ảnh: VV

Theo bà, thách thức đối với các chủ đầu tư là làm thế nào để sản phẩm thực sự đáp ứng kỳ vọng của khách hàng ở mức giá tương ứng. Bởi với phân khúc có giá trị lớn, người mua không chỉ quan tâm đến thiết kế hay vị trí, mà còn cân nhắc chất lượng hoàn thiện, cách bố trí không gian, tính riêng tư và chất lượng vận hành sau khi bàn giao.

“Theo tôi, bất động sản hạng sang không đơn thuần là một phân khúc giá, mà phải đại diện cho những chuẩn mực cao hơn về chất lượng sống", bà cho hay.

Một công trình thực sự có giá trị cần hội tụ nhiều yếu tố: kiến trúc có bản sắc, vật liệu và chất lượng hoàn thiện tương xứng, công năng hợp lý, sự riêng tư và những trải nghiệm được chăm chút trong suốt quá trình sử dụng.

“Vì vậy, chúng tôi lựa chọn tập trung vào chất lượng sản phẩm và những giá trị thực chất, thay vì để các biến động ngắn hạn quyết định triết lý phát triển của mình”, bà nói.

Tại Việt Nam, sự phát triển của các dòng bất động sản hạng sang và hàng hiệu trong những năm gần đây cũng cho thấy thị trường đang có sự phân hóa rõ hơn về nhu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm và kỳ vọng của nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao.

Do đó, không phải dự án nào được định vị ở phân khúc hạng sang cũng có thể duy trì sức hút. Khả năng đáp ứng nhu cầu của người mua, chất lượng thực tế và giá trị sử dụng trong dài hạn sẽ là những yếu tố giúp phân biệt các dự án, đồng thời quyết định liệu mức giá cao có được thị trường chấp nhận hay không.