Bất động sản Pristie (TET): Khép lại 70 năm ngành may mặc, đổi chủ để tiến vào mảng bất động sản nghìn tỷ

Dừng sản xuất may mặc để dồn lực cho hai tổ hợp thương mại cao cấp

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Pristie vừa thông qua việc chấm dứt hoạt động sản xuất may tại số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Đây cũng chính là trụ sở hiện tại của doanh nghiệp. Tổng Giám đốc công ty được giao nhiệm vụ thanh lý các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư và dịch vụ liên quan. Đối với máy móc, thiết bị và tài sản tại địa điểm sản xuất, doanh nghiệp sẽ tiến hành kiểm kê, niêm phong và di dời theo đúng quy định. Việc đóng cửa xưởng may được thực hiện để nhường mặt bằng triển khai Dự án Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Quyết định dừng sản xuất diễn ra sau hơn hai tháng kể từ khi doanh nghiệp chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (Textaco) thành tên gọi mang hơi hướng bất động sản như hiện nay. Tiền thân của doanh nghiệp là Tổng Công ty vải sợi may mặc thuộc Bộ Thương mại được thành lập từ tháng 5/1957. Cùng với việc thay đổi nhận diện, quy mô vốn điều lệ của công ty cũng tăng vọt từ mức hơn 57 tỷ đồng lên 622 tỷ đồng thông qua đợt phát hành riêng lẻ 56,5 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 7/2026. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Tổng số tiền 1.130 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành được phân bổ làm vốn đối ứng cho hai dự án bất động sản trọng điểm trong giai đoạn 2026 đến 2028. Theo kế hoạch, 552 tỷ đồng được dành cho Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Đức Giang Residences tại quận Long Biên và 608 tỷ đồng phân bổ cho Tổ hợp nhà ở thương mại cao cấp Pristie Lạc Trung tại quận Hai Bà Trưng. Hiện tại, toàn bộ số tiền nghìn tỷ này đang được công ty đem gửi tiết kiệm trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.

Về quy mô, dự án Đức Giang Residences được xây dựng trên khu đất rộng 25.477m2 với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung ứng ra thị trường 1.034 căn hộ có tổng mức đầu tư gần 2.613 tỷ đồng. Dự án Pristie Lạc Trung được thực hiện trên diện tích hơn 16.394m2, bao gồm 26 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.050 căn nhà với tổng giá trị đầu tư hơn 3.048 tỷ đồng.

F1 Housing thâu tóm quyền kiểm soát và kết quả kinh doanh bán niên đi lùi

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không chỉ bổ sung nguồn vốn lớn mà còn tạo ra sự thay đổi hoàn toàn trong cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp. Toàn bộ lượng cổ phiếu mới được phân phối cho 5 nhà đầu tư trong nước, qua đó đưa nhóm này nắm giữ tổng cộng 91,94% vốn điều lệ. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn F1 Housing khi tổ chức này mua vào hơn 52,3 triệu cổ phiếu, tương đương 84,15% vốn. Từ một tổ chức không sở hữu cổ phiếu nào, F1 Housing đã trở thành cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối tuyệt đối tại công ty.

Pháp nhân F1 Housing được thành lập vào tháng 8/2025 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Đến tháng 4/2026, tổ chức này đã tăng vốn điều lệ lên mức 3.300 tỷ đồng, do ông Bùi Xuân Nhạc và ông Nguyễn Vĩnh Phúc chia nhau nắm giữ tỷ lệ 50:50. Cá nhân ông Nguyễn Vĩnh Phúc sinh năm 1993 hiện làm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của F1 Housing, đồng thời đứng tên đại diện cho hàng loạt doanh nghiệp bất động sản khác thuộc hệ sinh thái F1. Sau sự thay đổi cơ cấu cổ đông, Hội đồng quản trị công ty cũng đã bổ nhiệm các nhân sự cấp cao mới phụ trách Ban quản lý dự án và mảng kinh doanh.

Bên cạnh F1 Housing, các nhà đầu tư khác tham gia đợt mua cổ phần bao gồm Tổng Giám đốc Phạm Hoàng Long mua thêm hơn 1,4 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 3,37% vốn. Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Diệu Thùy cũng mua 2,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,86% vốn điều lệ. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Finra Capital và cá nhân ông Hà Hải Định mua vào số lượng nhỏ, chiếm tỷ lệ sở hữu không đáng kể.

Về hoạt động kinh doanh thực tế, báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 cho thấy công ty mang về doanh thu thuần gần 12 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 3 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm 51% so với nửa đầu năm ngoái.