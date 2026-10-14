Bất động sản Phát Đạt (PDR): Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, hoàn thiện pháp lý quỹ đất tại TPHCM

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao trong ban điều hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa chính thức ban hành quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trọng Hòa vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Quyết định phân công nhân sự cấp cao này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026. Việc bổ sung nguồn nhân lực vào ban điều hành là bước đi quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

Trên cương vị mới, ông Phạm Trọng Hòa sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc chuyên môn theo đúng bảng phân quyền và ủy quyền trực tiếp từ Tổng giám đốc công ty. Các chính sách về thu nhập và quyền lợi đi kèm của tân Phó Tổng giám đốc được thực hiện tuân thủ theo các quy định nội bộ hiện hành của doanh nghiệp.

Sự thay đổi nhân sự này diễn ra lúc doanh nghiệp đang duy trì sự hiện diện tại nhiều thị trường trọng điểm như TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Danh mục sản phẩm của nhà phát triển này cũng được trải rộng đa dạng từ nhà ở thương mại đến các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại dự án quy mô hơn 70.000 m2

Cùng với việc kiện toàn bộ máy nhân sự, hoạt động phát triển dự án của công ty cũng đón nhận thêm thông tin mới. Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa ban hành quyết định cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung để thực hiện dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, Quận 7 (nay là phường Tân Mỹ). Cơ quan chức năng chấp thuận cho chủ đầu tư sử dụng phần diện tích mới này đồng bộ với quỹ đất đã được giao và cho phép chuyển mục đích sử dụng theo quyết định ban hành từ cuối năm 2015 để thực hiện dự án.

Chi tiết hồ sơ cho thấy tổng diện tích đất bổ sung để thực hiện dự án đạt 2.141,3 m2. Phần mở rộng này bao gồm 1.463,3 m2 đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng và 678 m2 đất ở tiếp tục duy trì sử dụng. Dựa trên quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ban hành cuối năm 2025, tổng diện tích đất thực hiện toàn dự án được nâng lên mức 70.113,7 m2.

Quy hoạch sử dụng đất phân bổ 1.592,3 m2 đất ở tại đô thị để xây dựng nhà ở thương mại. Trong phần diện tích này, quỹ đất để xây nhà cao tầng chiếm 1.232,4 m2 và khu thấp tầng chiếm 359,9 m2. Phần diện tích còn lại 549 m2 được dành cho hạng mục giao thông nội bộ theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan quản lý phê duyệt.