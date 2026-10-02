Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đối mặt bài toán 'đón ai, giữ ai'

Sự kiện APEC 2027 đang hút dòng vốn đầu tư vào Phú Quốc

Lượng khách quốc tế phục hồi và hạ tầng du lịch được đẩy mạnh đang mở ra dư địa mới cho thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam, nhưng theo các chuyên gia tại hội nghị MTE Hà Nội 2026, bài toán phía trước không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn phải xác định đúng nhóm khách mục tiêu và phát triển sản phẩm phù hợp.

KHÔNG PHẢI KHÁCH NÀO CŨNG GIỐNG NHAU

Chia sẻ tại hội nghị, ông Barry Weisblatt, Giám đốc Chiến lược Đầu tư SSI Securities Corporation cho rằng, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển nhà ở cho người lao động.

Một trong những động lực đáng chú ý là tích lũy tài sản cố định, với tổng tích lũy vốn tăng 15% trong năm qua. Theo ông Barry, đây là tín hiệu cho thấy đầu tư vào năng lực sản xuất đang gia tăng, đồng thời là một chỉ báo quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Ở khu vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu theo chiến lược “China Plus One”, trong khi vốn FDI đăng ký cho các dự án mới tăng 55% so với cùng kỳ.

Du lịch cũng tiếp tục là một điểm sáng. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025 tăng 17,5% so với năm 2019. Việc nới lỏng chính sách thị thực, trong đó cho phép công dân châu Âu lưu trú tới 90 ngày mà không cần visa, được đánh giá là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy đà phục hồi của ngành.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác như Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể.

Sự dịch chuyển và đa dạng hóa nguồn khách đang mở thêm dư địa cho ngành lưu trú, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các chủ sở hữu dự án.

Ông Barry Weisblatt, Giám đốc Chiến lược Đầu Tư SSI Securities Corporation

Theo ông Barry, du khách từ mỗi thị trường có những đặc điểm khác nhau về mùa du lịch, đường bay cũng như kỳ vọng đối với lưu trú, ẩm thực, hoạt động trải nghiệm và dịch vụ.

Do đó, với các chủ sở hữu khách sạn, đa dạng hóa thị trường nguồn khách không chỉ đơn thuần là tìm thêm khách mà cần trở thành một chiến lược kinh doanh. Các quyết định về hệ thống phân phối, nhân sự và thiết kế sản phẩm cần được xây dựng dựa trên nhóm khách mục tiêu mà dự án muốn thu hút.

Đây cũng là vấn đề được ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels đặt ra, khi nhìn vào triển vọng của thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.

“Chúng ta thường nói nhiều về số lượng du khách đến Việt Nam. Nhưng theo tôi, câu hỏi đáng quan tâm hơn lúc này là: chúng ta đang phát triển sản phẩm cho nhóm khách nào?”, ông Mauro nói.

Theo ông, các khách sạn không thể mặc định rằng lượng khách tăng sẽ đồng nghĩa với mức giá phòng cao hơn. Chủ sở hữu cần hiểu rõ những thị trường mà họ thực sự có khả năng tiếp cận, nhu cầu của các nhóm khách này và dự án của mình sẽ cạnh tranh như thế nào khi nguồn cung mới tiếp tục gia nhập thị trường.

Bài toán này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị và sự gián đoạn của mạng lưới hàng không.

Theo ông Mauro, mức độ ảnh hưởng đối với Việt Nam có thể khác nhau tùy theo từng thị trường nguồn khách, phụ thuộc vào khả năng kết nối hàng không, xu hướng du lịch và những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đặc thù của từng thị trường.

“Vị trí địa lý thuận lợi cùng nhu cầu lớn từ các thị trường trong khu vực mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế. Tuy nhiên, khả năng thích nghi không đồng nghĩa với việc chúng ta miễn nhiễm trước các biến động”, ông Mauro nhận định.

Khi chi phí đi lại tăng lên hoặc hành trình trở nên phức tạp hơn, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác thay thế. Vì vậy, theo ông, khả năng tiếp cận thuận tiện, trải nghiệm chất lượng và câu chuyện điểm đến hấp dẫn sẽ là những yếu tố giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh.

PHÚ QUỐC VÀ BÀI TOÁN HẬU APEC 2027

Một trong những ví dụ rõ nhất cho bài toán này là Phú Quốc, nơi đang đứng trước một làn sóng đầu tư mới trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027.

Theo ông Mauro, công tác chuẩn bị cho sự kiện đang thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, sân bay và cơ sở hội nghị. APEC không chỉ tạo cơ hội quảng bá Phú Quốc tới thị trường quốc tế mà còn trở thành một cột mốc thúc đẩy quá trình nâng cấp hạ tầng cho đảo ngọc.

Tuy nhiên, theo ông, APEC chỉ có thể tạo ra một cú hích ban đầu. Thành công của Phú Quốc sau sự kiện sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sức hút trong dài hạn.

Điều này đòi hỏi Phú Quốc phải gia tăng lượng khách quay trở lại, mở rộng mạng lưới điểm đến với các chặng bay kết nối trực tiếp, đa dạng hóa trải nghiệm và duy trì chất lượng dịch vụ khi quy mô du lịch tiếp tục mở rộng.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels

“APEC là cơ hội để giới thiệu Phú Quốc với thế giới. Nhưng thước đo thành công thực sự sẽ nằm ở giai đoạn sau khi sự kiện kết thúc”, ông Mauro chia sẻ.

Theo ông, Phú Quốc cần duy trì sức hút với du khách quanh năm, khuyến khích họ lưu trú lâu hơn và tạo ra những lý do đủ hấp dẫn để họ quay trở lại. Đây là những yếu tố cần được cân nhắc ngay từ hôm nay trong các kế hoạch phát triển điểm đến cũng như dự án nghỉ dưỡng.

Từ câu chuyện Phú Quốc có thể thấy, sự tăng trưởng của lượng khách chỉ là điểm khởi đầu. Khi nguồn cung khách sạn và nghỉ dưỡng tiếp tục gia tăng, lợi thế cạnh tranh sẽ ngày càng phụ thuộc vào việc các dự án xác định đúng thị trường mục tiêu, tạo ra sản phẩm phù hợp và biến một lần ghé thăm thành nhu cầu quay trở lại.