Bất động sản nghỉ dưỡng: Nguồn cung tăng, áp lực cạnh tranh lớn
Du lịch phục hồi đang tạo thêm dư địa cho bất động sản nghỉ dưỡng và khách sạn. Tuy nhiên, thị trường cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh cao hơn khi nguồn cung mới liên tục gia nhập. Với nhà đầu tư, việc phát triển dự án không chỉ là gia tăng về số lượng mà là khả năng khai thác thực tế và hiệu quả của tài sản sau khi đưa vào vận hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-dong-san-nghi-duong-nguon-cung-tang-ap-luc-canh-tranh-lon-420884.htm