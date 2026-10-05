Bất động sản nghỉ dưỡng: Nguồn cung tăng, áp lực cạnh tranh lớn

Gần đây, Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội đã ghi nhận những khó khăn của người dân về việc sinh sống ổn định trên đất nông lâm trường nhiều thế kỷ nhưng chưa được GCNQSDĐ. Vậy vướng mắc ở đâu và khi nào sẽ hoàn tất công tác này để đảm bảo quyền lợi của người dân. Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình KT-XH quý III năm 2026 diễn ra chiều 5/10, câu hỏi này đã được gửi tới các đơn vị liên quan.