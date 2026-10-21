Bất động sản nghỉ dưỡng đón cơ hội từ làn sóng sự kiện âm nhạc

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu cả năm đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 330.000 tỷ đồng.

Theo dữ liệu thị trường quý III/2026, TP. Hồ Chí Minh có gần 17.000 phòng khách sạn, với công suất phòng đạt 70% và giá phòng trung bình 2,4 triệu đồng/phòng/đêm. Dù giảm so với quý trước do yếu tố mùa vụ, các chỉ số này vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Ở phân khúc căn hộ dịch vụ, công suất đạt 85%, với hơn 7.000 căn thuộc 146 dự án; giá thuê trung bình gần 600.000 đồng/m2/tháng.

Ông Mauro Gasparotti - Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Tư vấn Khách sạn khu vực Đông Nam Á, nhận định thị trường có điều kiện đón đầu nhu cầu gia tăng vào mùa cao điểm cuối năm, trong bối cảnh nguồn cung mới trong ngắn hạn còn hạn chế.

Bên cạnh các nguồn khách truyền thống, những chương trình âm nhạc quy mô lớn đang tạo thêm dư địa khai thác cho ngành lưu trú. Lượng khán giả đến từ các địa phương khác hoặc khách quốc tế có thể thúc đẩy nhu cầu đặt phòng, sử dụng dịch vụ ăn uống, vận chuyển và vui chơi trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, các khách sạn 3 - 4 sao trong bán kính khoảng 3 km từ địa điểm tổ chức concert có khả năng thu hút lượng khách lớn. Trong khi đó, khách sạn cao cấp có lợi thế phục vụ khách quốc tế và khai thác các gói dịch vụ cao cấp.

Tuy nhiên, khả năng hưởng lợi còn phụ thuộc vào kết nối giao thông, phương án di chuyển, an ninh và chất lượng phục vụ. Để đáp ứng nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn, cơ sở lưu trú cần chủ động bố trí nhân sự, điều chỉnh giờ nhận phòng, tổ chức đưa đón vào đêm muộn và xây dựng chính sách giá phù hợp.

Lượng khách tăng trong những ngày diễn ra concert chưa đồng nghĩa lợi nhuận khách sạn sẽ tăng tương ứng. Ông David Jackson cho rằng, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí nhân công, năng lượng và vận hành. Tại Phú Quốc, chi phí nhân sự có thể cao gấp đôi vị trí tương đương trong đất liền do phát sinh chi phí chỗ ở, đi lại và phụ cấp.

Du lịch sự kiện đang mở thêm cơ hội tăng doanh thu cho ngành khách sạn. Ảnh: Lạc Nguyên

Ngoài chi phí thường xuyên, sự kiện còn có thể làm tăng nhu cầu nhân sự bổ sung, bảo đảm an ninh và hoa hồng đặt phòng. Vì vậy, doanh nghiệp cần đánh giá phần doanh thu, lợi nhuận tăng thêm sau khi tính đủ các khoản chi, thay vì chỉ căn cứ vào công suất phòng hoặc giá bán.

Các chỉ số như giá phòng bình quân (ADR), doanh thu phòng trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR), lợi nhuận hoạt động gộp trên mỗi phòng sẵn có (GOPPAR), thu nhập hoạt động ròng (NOI) và tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư là cơ sở để chủ sở hữu, đơn vị vận hành đánh giá hiệu quả khai thác.

Với các khách sạn hiện hữu, concert có thể giúp cải thiện công suất phòng trong mùa thấp điểm, nâng giá bán và tăng chi tiêu cho dịch vụ bổ sung. Ngược lại, với dự án mới, quyết định đầu tư cần dựa trên triển vọng nguồn cầu dài hạn, thay vì chỉ kỳ vọng vào sức hút của một vài chương trình âm nhạc.

Theo ông David Jackson, mô hình khu nghỉ dưỡng phức hợp có tiềm năng nhờ kết hợp lưu trú với giải trí, mua sắm, hội nghị và chăm sóc sức khỏe. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp doanh nghiệp mở rộng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Để duy trì nguồn khách, các cơ sở lưu trú cần tăng cường hợp tác với đơn vị tổ chức sự kiện, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch; đồng thời xây dựng các gói dịch vụ kết hợp concert với nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách, hạn chế phụ thuộc vào những thời điểm diễn ra sự kiện./.