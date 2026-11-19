Theo báo cáo Vietnam Investment Guide 2026 (Cẩm nang Đầu tư Bất động sản Việt Nam 2026) vừa được Knight Frank Việt Nam công bố, khách thuê văn phòng và người mua nhà đang có lợi thế hơn trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, làn sóng mở bán căn hộ mới có thể khiến năm 2027 trở thành giai đoạn đầy thách thức đối với các chủ đầu tư.

Làn sóng mở bán căn hộ mới có thể khiến năm 2027 trở thành giai đoạn đầy thách thức đối với các chủ đầu tư

Nhiều động lực tăng trưởng nhưng giao dịch chưa tương xứng

Ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam, nhận định Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong năm 2026, từ nâng hạng thị trường chứng khoán, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến sáp nhập các tỉnh, thành phố và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn.

“Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong năm nay. Việc nâng hạng thị trường chứng khoán, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, sáp nhập các tỉnh, thành phố và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng với quy mô chưa từng có đều cho thấy một định hướng phát triển nhất quán. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch bất động sản vẫn chưa bắt kịp những chuyển biến tích cực này, và chính khoảng cách đó đang tạo ra cơ hội đầu tư”, ông Alex Crane đánh giá.

Theo Knight Frank, GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý III/2026, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất ASEAN. Ngày 21/9/2026, FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, trong khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I của Nhật Bản nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư.

Dù vậy, dữ liệu từ MSCI cho thấy tổng giá trị giao dịch bất động sản thương mại năm 2025 chỉ đạt khoảng 0,5 tỷ USD, chưa tương xứng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế.

Theo ông Alex Crane, khách thuê và người mua bất động sản hiện có thể đàm phán được những điều kiện thuận lợi trước khi các dự án hạ tầng lớn như sân bay Long Thành, các tuyến metro mới và trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động.

Những nhà đầu tư chủ động thẩm định pháp lý và thương mại từ sớm có thể tạo lợi thế khi thị trường bước sang chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Đối với phân khúc văn phòng, quy mô giao dịch thuê phổ biến đã giảm từ 1.000-3.000 m² trong giai đoạn 2024-2025 xuống còn 300-1.200 m² trong quý III/2026. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp đa quốc gia thận trọng hơn khi mở rộng diện tích thuê, trong khi chủ tòa nhà đưa ra điều khoản thuê linh hoạt hơn.

Giá thuê chào bình quân văn phòng hạng A tại TP. Hồ Chí Minh đạt 58,6 USD/m²/tháng, tỷ lệ lấp đầy 83%. Tại Hà Nội, giá thuê tương ứng đạt 34,3 USD/m²/tháng, tỷ lệ lấp đầy 72%.

Năm 2027: Phép thử đối với thị trường căn hộ

Ở phân khúc căn hộ, giá bán sơ cấp bình quân tại Hà Nội đạt 4.349 USD/m², cao hơn mức 4.210 USD/m² tại TP. Hồ Chí Minh, tính theo địa giới hành chính trước sáp nhập.

Trong giai đoạn 2022-2025, giá căn hộ Hà Nội tăng 122,8%, trong khi TP. Hồ Chí Minh tăng 23%. Theo Knight Frank, sự chênh lệch này một phần phản ánh cơ cấu sản phẩm của các dự án mở bán trong từng giai đoạn.

Để kích thích nhu cầu, một số dự án đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị bất động sản và thời gian ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm.

Tuy nhiên, Knight Frank nhận định năm 2027 có thể trở thành phép thử đối với thị trường căn hộ khi nguồn cung mới gia tăng, trong khi khả năng tài chính của người mua vẫn chịu áp lực.

Nếu không có sự cải thiện đáng kể về nhu cầu hoặc các chính sách hỗ trợ bổ sung, thị trường có thể đối mặt với giai đoạn khó khăn hơn. Dữ liệu các chu kỳ trước cho thấy nguồn cung mở bán và lượng giao dịch thường biến động trước khi giá bán điều chỉnh.

Đối với người mua nước ngoài, tính đến tháng 10/2026, đã có 6.188 căn hộ được người nước ngoài mua tại Việt Nam. Trong đó, người mua Hàn Quốc chiếm 48% và Trung Quốc đại lục chiếm 31%.

Trong sáu thị trường Đông Nam Á được khảo sát, Việt Nam đứng thứ tư về mức độ thuận lợi trong tiếp cận bất động sản đối với người nước ngoài, sau Thái Lan, Malaysia và Singapore, nhưng trên Campuchia và Indonesia.

Rào cản chủ yếu nằm ở các quy định về quyền sở hữu, bao gồm thời hạn sở hữu 50 năm và giới hạn tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa nhà chung cư.

Một số dự án đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị bất động sản và thời gian ân hạn nợ gốc tối đa 5 năm.

Cơ hội từ bất động sản công nghiệp và các phân khúc mới

Bên cạnh nhà ở và văn phòng, bất động sản công nghiệp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn tại vùng TP. Hồ Chí Minh mở rộng đạt 93,6%, cao hơn mức 82,8% tại vùng Hà Nội mở rộng. Tổng nguồn cung nhà xưởng và nhà kho xây sẵn trên cả nước đạt 17,6 triệu m².

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 50,3 tỷ USD trong chín tháng đầu năm 2026, tạo thêm động lực cho nhu cầu bất động sản phục vụ sản xuất và logistics.

Knight Frank cũng chỉ ra những cơ hội đầu tư tại các phân khúc mới. Công suất trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được dự báo đạt 950 MW vào năm 2030. Số lượng cá nhân sở hữu tài sản ròng siêu cao (UHNWIs) dự kiến tăng 59% trong giai đoạn 2026-2031.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, nguồn cung vẫn còn hạn chế. Vùng TP. Hồ Chí Minh mở rộng hiện có khoảng 41.000 căn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 10% tổng nguồn cung căn hộ thương mại.

Ông Sơn Hoàng, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Thị trường Knight Frank Việt Nam, cho biết các chu kỳ bất động sản trước đây cho thấy nguồn cung mở bán và khả năng hấp thụ thường chuyển biến trước khi giá bán thay đổi. Đây sẽ là những chỉ số quan trọng cần theo dõi trong suốt năm 2027.

“Chu kỳ bất động sản tiếp theo sẽ không chỉ được quyết định bởi tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, mà còn phụ thuộc vào những khu vực và phân khúc có sự hội tụ giữa nhu cầu mang tính cấu trúc, sự phát triển hạ tầng và dòng vốn đầu tư. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có cách tiếp cận thận trọng, có kỷ luật và đánh giá rõ ràng các rủi ro về pháp lý cũng như khả năng triển khai dự án”, ông Sơn Hoàng nhấn mạnh.