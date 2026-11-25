Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, làn sóng đầu tư FDI và nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất đang tạo động lực tăng trưởng cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Trong đó, bất động sản logistics (nhà xưởng, nhà kho xây sẵn) tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi tỷ lệ lấp đầy tại nhiều phân khúc duy trì ở mức cao.

Theo “Cẩm nang Đầu tư Bất động sản Việt Nam” quý 4/2026 của Knight Frank, tính đến nửa đầu năm 2026, tổng nguồn cung nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Việt Nam đạt khoảng 17,6 triệu m2. Trong đó, miền Nam chiếm 11,2 triệu m2 diện tích sàn công nghiệp, gần gấp đôi quy mô thị trường miền Bắc.

Sự gia tăng nguồn cung nhà xưởng, nhà kho xây sẵn hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao tại các trung tâm công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai và Long An đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản công nghiệp. Không chỉ mở rộng về quy mô, thị trường còn ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực về giá thuê, tỷ lệ lấp đầy và hiệu suất khai thác.

Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn tại miền Nam đạt 93,6%, cao hơn đáng kể so với mức 82,8% của miền Bắc. Giá chào thuê bình quân tại hai khu vực lần lượt là 4,95 USD/m2/tháng và 5,3 USD/m2/tháng.

Ở phân khúc nhà kho xây sẵn, miền Nam tiếp tục dẫn đầu về hiệu suất khai thác với tỷ lệ lấp đầy đạt 91,6%, trong khi miền Bắc đạt 81,5%. Giá chào thuê tương ứng là 4,5 USD/m2/tháng và 4,8 USD/m2/tháng.

Nguồn: Knight Frank

Đối với đất công nghiệp, miền Nam cũng ghi nhận mức giá chào thuê cao hơn, đạt 177 USD/m2/kỳ thuê, so với 140 USD/m2/kỳ thuê tại miền Bắc. Tỷ lệ lấp đầy lần lượt đạt 89,8% và 80%.

Theo ông John Campell, Giám đốc Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam, khi thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển, lợi thế cạnh tranh của các dự án sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ông cho rằng, một nhà kho được thiết kế phù hợp không chỉ hỗ trợ hoạt động logistics hiệu quả hơn mà còn giúp khách thuê kiểm soát chi phí và thích ứng với những thay đổi trong chuỗi cung ứng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các chủ đầu tư duy trì sức cạnh tranh và bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

Theo Savills, xu hướng này đặt ra yêu cầu đối với các chủ đầu tư trong việc phát triển dự án có thiết kế linh hoạt, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khả năng đáp ứng nhiều mô hình khai thác khác nhau. Những công trình được quy hoạch bài bản, có khả năng điều chỉnh công năng theo nhu cầu khách thuê sẽ có lợi thế hơn trong việc thu hút và giữ chân doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang ngày càng trở thành điều kiện quan trọng đối với bất động sản công nghiệp. Nếu trước đây, những yếu tố này chủ yếu được xem là lợi thế cạnh tranh, thì hiện nay đã dần trở thành tiêu chuẩn cần thiết để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nhà sản xuất quốc tế, đặc biệt là những tập đoàn có cam kết về phát triển bền vững, ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và giảm phát thải tại cơ sở sản xuất. Điều này thúc đẩy các chủ đầu tư khu công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho phải thay đổi cách tiếp cận, từ phát triển mặt bằng cho thuê đơn thuần sang cung cấp hệ sinh thái hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Đánh giá về triển vọng thị trường, bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam cho biết, Việt Nam đang hưởng lợi trực tiếp từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Những biến động địa chính trị thời gian qua đã thúc đẩy nhiều tập đoàn sản xuất tái cơ cấu hoạt động và chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam.

Khi các chuỗi cung ứng dịch chuyển sang Việt Nam từ những thị trường như Trung Quốc, hàng loạt khu công nghiệp được mở rộng, tạo thêm việc làm cho lượng lớn người lao động và công nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu và gia tăng giá trị cho thị trường bất động sản.

Những yếu tố này cũng được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao khi cân nhắc cơ hội phát triển tại Việt Nam. Bên cạnh lợi thế về vị trí trong khu vực, khả năng kết nối với các thị trường quốc tế và nguồn lao động, môi trường pháp lý đang có những chuyển biến tích cực cũng góp phần cải thiện sức hấp dẫn của thị trường.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đầu tư trực tiếp, thị trường đang mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp bất động sản trong nước thông qua hình thức liên doanh, mua bán và sáp nhập (M&A).