Bất động sản Liên Lập kéo dài thời hạn mua lại trái phiếu 1.470 tỷ đồng

Đáng chú ý, các mốc thời gian được lùi thêm một năm, trong khi lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành có giá trị 1.470 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn vào năm 2028.

Theo công bố ngày 12/11/2026, việc điều chỉnh được thông qua theo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu số 1125/2026/NQ-VPBANKS, liên quan đến một số điều khoản trong hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm.

Theo dữ liệu công bố trên thị trường, Liên Lập phát hành lô trái phiếu mã LLPCH2328001 ngày 18/8/2023, trị giá 1.470 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 18/8/2028.

Nguồn vốn được sử dụng để đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án từ Công ty TNHH Đức Việt. Tài sản bảo đảm liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một số thửa đất thuộc dự án Khu du lịch – dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu 1), Phú Quốc, do Đức Việt làm chủ đầu tư. Dự án được biết đến với tên thương mại Sol by Meliá Phú Quốc.

Dự án Sol by Meliá Phú Quốc.

Liên Lập cũng có mối liên hệ với MIK Group Việt Nam. Theo thông tin về cơ cấu sở hữu doanh nghiệp, Liên Lập từng là công ty mẹ trực tiếp của MIK Group Việt Nam trong giai đoạn 2018–2022. MIK Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, với danh mục dự án nhà ở, khu đô thị và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, mối quan hệ sở hữu trong giai đoạn trước không đồng nghĩa Liên Lập hiện vẫn là công ty mẹ của MIK Group.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa Liên Lập và MIK Group không chỉ dừng ở quan hệ sở hữu trong quá khứ. Theo thông tin về cơ cấu doanh nghiệp, tháng 6/2018, CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam từng nắm giữ 100% vốn điều lệ của Liên Lập. Đến cuối năm 2022, Liên Lập có vốn điều lệ 556 tỷ đồng. Các thông tin công bố sau đó cho thấy doanh nghiệp tiếp tục có liên hệ với hệ sinh thái MIK Group thông qua các pháp nhân liên quan.

MIK Group được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Doanh nghiệp phát triển nhiều dự án nhà ở, khu đô thị và nghỉ dưỡng, với các thương hiệu như Imperia, The Matrix One và Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Theo thỏa thuận mới, thời hạn cung cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, thể hiện việc gia hạn tiến độ dự án, được lùi đến ngày 30/6/2027. Thời hạn hoàn thiện các hồ sơ về đất đai, chuyển nhượng dự án và giấy phép xây dựng được chuyển từ ngày 31/12/2026 sang ngày 31/12/2027. Giấy phép đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh cũng được lùi từ ngày 31/3/2027 sang ngày 31/3/2028.

Đáng chú ý, nghĩa vụ mua lại trái phiếu cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo đó, nếu không cung cấp đủ hồ sơ pháp lý tại mốc tiến độ ngày 31/12/2027, Liên Lập phải mua lại 50% lượng trái phiếu đang lưu hành trong vòng 21 ngày làm việc. Sau khi hoàn tất, mốc tiến độ tiếp theo được tự động gia hạn đến ngày 31/3/2028.

Nếu đến ngày 31/3/2028 vẫn không hoàn thiện đủ hồ sơ pháp lý, doanh nghiệp phải mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu trong vòng 21 ngày làm việc kể từ thời điểm này.