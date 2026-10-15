Bất động sản huy động hơn 170.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất có lô lên 14,5%/năm

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong 9 tháng đầu năm đạt 428.527 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ đạt 370.572 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng đạt 57.955 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 227.119 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% toàn thị trường. Nhóm bất động sản đứng thứ hai, huy động hơn 170.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 40%.

Lãi suất trái phiếu bất động sản có lô lên 14,5%/năm

Mặt bằng lãi suất trái phiếu doanh nghiệp có sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm ngành. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận ở nhóm ngân hàng là 10,5%/năm, trong khi đó một số lô trái phiếu bất động sản có lãi suất lên tới 12,5%/năm.

Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản và hạ tầng, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Nguồn tiền dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể là thanh toán nợ vay ngân hàng.

Theo phương án, lãi suất cố định trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng 12 tháng, là 11,5%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 5, lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,8 điểm phần trăm, nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Ngoài ra, CII đã công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá gần 6.720 tỷ đồng, dự kiến phục vụ các chương trình, dự án của doanh nghiệp. Trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm và dành cho cổ đông hiện hữu.

Đáng chú ý, trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, tương ứng 3 năm, nhà đầu tư không nhận lãi. Từ giai đoạn tiếp theo, trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 14,5%/năm.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal và CTCP Đầu tư và Phát triển LGP cũng ghi nhận các lô trái phiếu có lãi suất 12,5%/năm.

Lãi suất trái phiếu bất động sản có lô lên tới 14,5%/năm.

Đáo hạn hơn 70.000 tỷ đồng trong quý IV

Theo VBMA, riêng tháng 9/2026, thị trường ghi nhận 38 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 47.107 tỷ đồng. Trong đó, 33 đợt phát hành riêng lẻ đạt 42.190 tỷ đồng, còn 5 đợt phát hành ra công chúng đạt 4.917 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 17.934 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù hoạt động phát hành vẫn duy trì quy mô lớn, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu trong những tháng cuối năm là yếu tố cần theo dõi. VBMA ước tính giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý IV/2026 lên tới 70.035 tỷ đồng.

Trong tháng 9, thị trường cũng ghi nhận 3 mã trái phiếu phát sinh chậm trả lãi hoặc gốc, với giá trị lãi chậm trả 167,8 tỷ đồng; đồng thời có một mã trái phiếu được gia hạn ngày đáo hạn.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tháng 9 đạt 148.581 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 7.429 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 15% so với mức bình quân tháng 8.