Đầu tháng 11, giới đầu tư trong nước, quốc tế đổ về Đà Lạt dự đêm nhạc của danh ca Maestro Andrea Bocelli, diễn ra trong khuôn viên HAUS Da Lat. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu việc khai trương giai đoạn 1 của tổ hợp bất động sản do The One Destination phát triển.

Cùng lúc, 1010 Origin - câu lạc bộ tư nhân đầu tiên trong chuỗi 1010 Private Club, chính thức mở cửa đón những hội viên đầu tiên tại dự án.

Mô hình này cho thấy cách các nhà phát triển mở rộng định vị bất động sản hạng sang, từ khác biệt về vị trí, diện tích sang trải nghiệm sống, cộng đồng cư dân và các đặc quyền cá nhân hóa.

Các "ông lớn" tăng tốc phát triển bất động sản hạng sang

Dự án HAUS Da Lat tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương (Đà Lạt), gồm 68 căn sky villas và sky mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao InterContinental HAUS Da Lat.

Hiện, các hạng mục đang được triển khai, dự kiến nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2028. Đây là một trong số ít dự án hạng sang hiếm hoi được phát triển bên ngoài hai thị trường lớn là TP.HCM và Hà Nội.

Nhà mẫu dự án HAUS Da Lat. Ảnh: Phong Anh.

Trước đó, các chủ đầu tư CapitaLand Development (Singapore) hay Masterise Homes cũng gây chú ý với những sản phẩm bất động sản hạng sang ở vị trí đắc địa tại các thành phố lớn.

Tiêu biểu là danh mục dự án bất động sản hàng hiệu (branded residences) của Masterise Homes. Tại TP.HCM, doanh nghiệp phát triển Grand Marina Saigon ở khu Ba Son, gắn với các thương hiệu Marriott và JW Marriott; cùng các dinh thự The Rivus hợp tác với nhà thiết kế Elie Saab. Bên cạnh đó là khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences Hanoi ở Thủ đô.

Hiện, chủ đầu tư này cũng đang phát triển dự án The Ritz-Carlton Residences Saigon trong tổ hợp One Central Saigon ngay khu "đất vàng" đối diện chợ Bến Thành.

Trong khi đó, CapitaLand Development không ngừng mở rộng hiện diện ở phân khúc này qua nhiều dự án cao tầng lẫn thấp tầng, như Define, The Fullton Regal, Maison Privée, hay Orchard Collection trong khu đô thị Sycamore.

Theo báo cáo quý III/2026 của Cushman & Wakefield, phân khúc căn hộ hạng sang chiếm 8% nguồn cung mới tại Hà Nội, trong khi thị trường TP.HCM ghi nhận cơ cấu 30% thuộc hạng sang và 2% hạng siêu sang.

Ghi nhận thực tế trên thị trường hiện tại, các căn hộ hạng sang đang được giao dịch lên tới 400-500 triệu đồng/m2, tương đương giá trị vài triệu mỗi USD/căn hộ. Với dòng thấp tầng, một số sản phẩm được chào bán đến 190 tỷ đồng/căn.

Đổi lại là danh mục sản phẩm giới hạn chỉ vài chục đến vài trăm căn ở từng dự án, đi kèm hệ thống tiện ích và dịch vụ được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng mục tiêu.

Vài năm trước, những tiện ích như garage, sảnh thang máy, sân vườn hay hồ bơi riêng từng tạo khác biệt cho một số dự án tại TP.HCM, hiện các yếu tố này đã dần xuất hiện phổ biến hơn ở nhóm sản phẩm hạng sang và siêu sang.

Các nhà phát triển đồng thời chú trọng dịch vụ quản gia, chăm sóc sức khỏe, cũng như kết nối cư dân thông qua câu lạc bộ tư nhân hay các sự kiện văn hóa, giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trong khuôn viên.

Cùng với các nhà phát triển, những thương hiệu môi giới bất động sản quốc tế cũng gia tăng hiện diện, như bộ phận The Private Office của Savills, hay hai "gã khổng lồ" Christie's International Real Estate và Sotheby's International Realty.

Cơ hội từ tầng lớp siêu giàu đang gia tăng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Michael Sheren, Chủ tịch HAUS, đánh giá Việt Nam đang có cơ hội lớn để phát triển phân khúc bất động sản hạng sang. Nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo quá trình đô thị hóa và sự gia tăng tầng lớp trung lưu và thượng lưu, mở ra nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng cao và có giá trị truyền đời.

Thực tế, The Wealth Report 2026 của Knight Frank ghi nhận Việt Nam đang có khoảng 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, tăng 29% trong 5 năm qua. Con số này được dự báo đạt 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59%, đứng thứ 4 thế giới trong giai đoạn 2026-2031.

Trong đó, Knight Frank thống kê bất động sản luôn đứng đầu danh mục tài sản ưu tiên của giới siêu giàu châu Á.

Đại diện một nhà phát triển bất động sản hạng sang tại Việt Nam cho biết khách hàng của phân khúc này không chỉ có các triệu phú, tỷ phú mua tài sản để tích lũy hoặc làm di sản cho thế hệ sau, mà còn có con cháu trong các gia đình giàu có. Nhóm khách hàng trẻ này quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm và phong cách sống bên cạnh giá trị tài sản.

CapitaLand Development từng công bố tỷ lệ hấp thụ 91% tại sự kiện mở bán dự án The Fullton Edition cuối năm ngoái. Ảnh: CLD.

Cùng với tệp khách trong nước, ngày càng nhiều khách hàng quốc tế quan tâm đến nhà ở hạng sang tại Việt Nam.

Ông Philip White, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sotheby's International Realty nhìn nhận thị trường bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn mới nổi sang một điểm đến thu hút đầu tư quốc tế.

Theo ông, sự gia tăng tài sản trong nước, đầu tư mạnh vào hạ tầng cùng mức độ nhận diện ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đang tạo nền tảng cho sự phát triển của phân khúc này. Bên cạnh đó, lợi thế kết hợp giữa các đô thị phát triển, những khu vực giàu giá trị văn hóa và các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển cũng giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Ông Michael Sheren, sau gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính xanh toàn cầu, cũng nhận thấy thế giới đang bước vào một chu kỳ tái cấu trúc dòng vốn, khi các nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những thị trường ổn định, minh bạch và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài.

Ông cho rằng Việt Nam có cơ hội đón nhận dòng vốn này, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, thị trường cần phát triển những dự án có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống và bảo toàn giá trị tài sản theo thời gian.

Theo ông, bất động sản cần được nhìn nhận như một tài sản có vòng đời dài. Vì vậy, nhà phát triển phải tính đến chất lượng xây dựng, chi phí vận hành, bảo trì và tác động môi trường, thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm tại thời điểm bàn giao. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và ngày càng nhiều nhà phát triển tham gia thị trường.