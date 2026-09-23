Bất động sản hàng hiệu APAC: Cạnh tranh mở rộng, không còn là cuộc chơi của riêng phân khúc xa xỉ

Cạnh tranh thương hiệu mở rộng ra ngoài phân khúc xa xỉ

Four Seasons và Aman tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu bất động sản hàng hiệu tại APAC. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế khác đang ngày càng rõ nét.

Wyndham hiện có một dự án bất động sản hàng hiệu đã hoàn thành tại APAC và 15 dự án nằm trong nguồn cung tương lai. Radisson có một dự án đã hoàn thành và 13 dự án đang được lên kế hoạch.

Accor cũng đang mở rộng danh mục dự án, cho thấy vai trò ngày càng lớn của APAC trong chiến lược phát triển toàn cầu. Trong khi đó, Banyan Group duy trì vị thế ở cấp tập đoàn nhờ danh mục thương hiệu khách sạn và phong cách sống đa dạng. Sự tham gia của nhiều tập đoàn khách sạn đang khiến cạnh tranh trên thị trường không còn chỉ tập trung vào các thương hiệu xa xỉ lâu đời, mà mở rộng sang nhiều phân khúc khách hàng và mức giá khác nhau.

Cơ cấu nguồn cung tương lai cũng cho thấy sự thay đổi này. Các dự án thuộc phân khúc luxury chiếm 48% nguồn cung tương lai, trong khi upscale chiếm 23%. Bên cạnh đó, các thương hiệu upper upscale và một số thương hiệu midscale cũng đang gia tăng tỷ trọng.

Theo Savills, diễn biến này đưa APAC trở thành thị trường bất động sản hàng hiệu đa dạng nhất thế giới xét theo phân hạng thương hiệu khách sạn.

Sự đa dạng hóa được thúc đẩy một phần bởi sự gia tăng tài sản của nhóm khách hàng nội địa. Khi nhóm người mua này mở rộng, các chủ đầu tư có thêm dư địa phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu về chất lượng, dịch vụ và thương hiệu ở nhiều mức giá.

Với các tập đoàn khách sạn, điều này đồng nghĩa thị trường không còn giới hạn trong nhóm khách hàng siêu giàu mà mở ra khả năng phát triển danh mục sản phẩm rộng hơn.

Thương hiệu châu Á gia tăng lợi thế

Bên cạnh các tập đoàn quốc tế, những thương hiệu khách sạn có nguồn gốc châu Á cũng đang duy trì vị thế đáng kể. Theo báo cáo, 5 trong 10 thương hiệu khách sạn dẫn đầu khu vực có nguồn gốc từ châu Á. Am hiểu thị hiếu địa phương, mức độ quen thuộc với người mua và uy tín thương hiệu là những lợi thế khi nhu cầu từ khách hàng nội địa ngày càng tăng.

Banyan Group, tập đoàn được thành lập tại Singapore, là một ví dụ với danh mục thương hiệu khách sạn và phong cách sống phục vụ nhiều phân khúc khách hàng. Sự hiện diện đồng thời của các thương hiệu quốc tế và khu vực mang lại cho chủ đầu tư nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm đối tác, đồng thời tạo ra cạnh tranh đa dạng về định vị sản phẩm và mô hình dịch vụ.

Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho rằng sự mở rộng của bất động sản hàng hiệu tại APAC đang tạo thêm cơ hội cho các đơn vị vận hành khách sạn. Theo ông, khi thị trường trở nên đa dạng, chủ đầu tư có nhiều lựa chọn hơn về đối tác thương hiệu. Tuy nhiên, việc lựa chọn cần dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ nhận diện thương hiệu quốc tế, trong đó có nhóm khách hàng mục tiêu, định vị và mục tiêu dài hạn của dự án. Tiêu chuẩn dịch vụ và năng lực vận hành của thương hiệu cũng là những yếu tố cần được xem xét cùng với khả năng hỗ trợ định vị thị trường.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chiếm phần lớn nguồn cung tương lai

Không chỉ thay đổi về thương hiệu, mô hình phát triển bất động sản hàng hiệu tại APAC cũng đang dịch chuyển. Các dự án nghỉ dưỡng chiếm 65% nguồn cung tương lai, tăng từ mức 50% trong nhóm dự án đã hoàn thành. Ngược lại, tỷ trọng các dự án phát triển độc lập giảm từ 30% xuống 16%.

Xu hướng này cho thấy các chủ đầu tư ngày càng quan tâm đến mô hình kết hợp khách sạn và nhà ở. Việc dùng chung tiện ích, dịch vụ và nguồn lực quản lý có thể tạo điều kiện tối ưu hoạt động vận hành, đồng thời cung cấp hệ thống dịch vụ đồng bộ cho cư dân. Sự dịch chuyển cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc lựa chọn đơn vị vận hành. Khi sản phẩm nhà ở gắn với thương hiệu khách sạn, chất lượng dịch vụ và khả năng duy trì tiêu chuẩn vận hành trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sản phẩm.

Mức chênh giá tăng lên 29%

Theo Savills, mức chênh lệch giá trung bình của bất động sản hàng hiệu so với sản phẩm tương đương không gắn thương hiệu tại APAC đã tăng từ 23% lên 29% trong 12 tháng qua. Mức này đang tiến gần mức trung bình toàn cầu là 33%.

Tuy nhiên, mức giá cao hơn không chỉ phụ thuộc vào tên tuổi thương hiệu. Vị trí dự án, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và năng lực quản lý vận hành đều có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì mức chênh lệch giá.

Với 187 dự án dự kiến gia nhập thị trường đến năm 2032, nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại APAC được dự báo tiếp tục mở rộng. Cùng với đó, sự đa dạng về thương hiệu và phân khúc sẽ tạo thêm lựa chọn cho chủ đầu tư trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp với quy mô, định vị và chiến lược của từng dự án.