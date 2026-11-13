Bất động sản Gia Đức tiếp tục bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 687/QĐ-XPHC ngày 10/11/2026, Bất động sản Gia Đức bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hai tài liệu định kỳ, gồm báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và báo cáo tình hình tài chính năm 2024. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này bị xử phạt liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin. Trước đó, Gia Đức từng bị phạt 65 triệu đồng do công bố không đúng thời hạn một số tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính và tình hình sử dụng vốn, thanh toán trái phiếu năm 2021.

Bất động sản Gia Đức được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và hiện là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL). Theo thông tin tại ngày 30/9/2026, Novaland nắm giữ 53,996% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Gia Đức gắn với dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng (Phoenix Island), tại Đồng Nai. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.740 tỷ đồng và từng phát hành lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng vào cuối năm 2021.