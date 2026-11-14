Bất động sản Gia Đức tại TP Đồng Nai bị phạt 92,5 triệu đồng

Phân khu 3 Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - dự án gắn với hoạt động của Bất động sản Gia Đức tại TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC ngày 10/11/2026, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 3, khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Đồng Nai.

Theo quyết định, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đối với hai tài liệu, gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và Báo cáo tình hình tài chính năm 2024.

Hành vi trên bị xử phạt theo điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, theo thông tin công khai của Sở Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức là đơn vị nhận chuyển nhượng khu 3, diện tích khoảng 414.375,2m², thuộc Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng, theo Quyết định số 4284/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ).

Tiếp đó, tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 1/4/2021, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư phân khu 3 của dự án, với Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức là chủ đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, toàn bộ Dự án khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng có quy mô khoảng 286ha, do Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng làm chủ đầu tư, sau đó chuyển nhượng một phần dự án cho các doanh nghiệp khác.