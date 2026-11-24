Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế bạc có thể đóng góp tới 1,1% GDP Việt Nam, tương đương hơn 5,6 tỷ USD theo quy mô nền kinh tế năm 2025. Bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam, thậm chí được dự báo tăng tới 3,6 tỷ USD.

KINH TẾ BẠC: THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG MỚI

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Hiện cả nước có gần 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Xu hướng này không chỉ đặt ra áp lực đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và thị trường lao động, mà còn mở ra một không gian phát triển mới: kinh tế bạc.

Già hóa dân số đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận: người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh, mà còn là người tiêu dùng, người lao động và nguồn lực tri thức, kinh nghiệm của xã hội.

Vì vậy, kinh tế bạc cần được phát triển thành một hệ sinh thái liên kết nhiều lĩnh vực, từ y tế, nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản dưỡng lão, tài chính, bảo hiểm đến công nghệ, du lịch và việc làm.

Tuy nhiên, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Hệ thống chính sách còn phân tán, dịch vụ chăm sóc dài hạn thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực chuyên môn hạn chế và khả năng chi trả của người dân chưa cao.

Cả nước hiện có khoảng 220 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, phục vụ khoảng 15.000 người, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu và năng lực cung ứng. Sự thiếu hụt nguồn cung bất động sản dưỡng lão khá rõ nét.

Trong khi đó, tiềm năng thị trường ngày càng rõ nét. Từ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đến du lịch, tài chính và công nghệ hỗ trợ, nhu cầu của nhóm dân số cao tuổi đang mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.

Riêng thị trường bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam được dự báo tăng từ khoảng 2,3 tỷ USD năm 2024 lên 3,6 tỷ USD vào năm 2032. Tuy nhiên, để thu hút đầu tư, cần tháo gỡ những rào cản về pháp lý, đất đai, vốn và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Bất động sản nghỉ dưỡng bên bờ biển Hải Tiến tại Eureka Linh Trường, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VnEconomy

Một điểm nghẽn khác là nhân lực chăm sóc. Việt Nam hiện có gần 135.000 tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhưng phần lớn chưa được đào tạo chuyên môn. Số nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về lão khoa mới khoảng 7.849 người.

Điều này đặt ra yêu cầu chuẩn hóa nghề chăm sóc, mở rộng đào tạo chuyên ngành và ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG BỐI CẢNH GIÀ HÓA DÂN SỐ

Song song với phát triển thị trường, mở rộng lưới an sinh cũng là yêu cầu cấp thiết. Hiện mới khoảng 42% người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hưu trí.

Do đó, phát triển kinh tế bạc cần gắn với mở rộng độ bao phủ bảo hiểm, bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kinh tế bạc không chỉ tạo ra một thị trường mới, mà còn mở ra hướng tiếp cận phát triển trong bối cảnh già hóa dân số. Khi chính sách được hoàn thiện, doanh nghiệp có điều kiện tham gia, nhân lực được chuẩn bị và người cao tuổi được tạo cơ hội phát huy năng lực, quá trình già hóa có thể trở thành động lực tăng trưởng và phát triển bền vững.

Theo các chuyên gia xã hội học, già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược, nhưng cách chúng ta chuẩn bị sẽ quyết định đây là gánh nặng hay cơ hội phát triển.

Khi thể chế được hoàn thiện, thị trường được mở rộng, bất động sản dưỡng lão vận hành bài bản và lưới an sinh được củng cố, người cao tuổi không chỉ được chăm sóc tốt hơn mà còn có thể tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng và phát triển đất nước.