Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp về khung pháp lý, tiềm năng điểm đến, nhu cầu thị trường và hiệu quả vận hành bất động sản du lịch.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết, hội thảo diễn ra trong bối cảnh 2 dự án Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở đang được Quốc hội xem xét thông qua. Hành lang pháp lý về bất động sản du lịch đang ngày càng được hoàn thiện. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn, gắn bó mật thiết với ngành du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Chọn Gia Lai là địa điểm tổ chức hội thảo mang ý nghĩa quan trọng. Với không gian kết nối giữa biển Quy Nhơn và cao nguyên Pleiku, cùng định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, mở rộng thị trường du lịch, Gia Lai đang đứng trước cơ hội khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về điểm đến và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, hiện cả nước có 146.438 sản phẩm căn hộ du lịch, đáp ứng nhu cầu lưu trú của gần 70 triệu khách mỗi năm, thời gian lưu trú ngắn ngày, nhưng chưa đáp ứng được một nửa nhu cầu phát sinh thực tế. Đồng thời, nguồn cung vẫn cách xa chỉ tiêu của Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Dự báo thị trường bất động sản du lịch đến năm 2030, ông Đính cho rằng kinh tế được dự báo tăng trưởng mạnh và ổn định; hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch được nhà nước hỗ trợ; hạ tầng kinh tế, dịch vụ và kết nối vùng được cải thiện, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế sẽ tăng mạnh.

TS Nguyễn Văn Đính trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Thị trường chuyển nhượng căn hộ du lịch, shophouse và villa sẽ hồi phục vào năm 2028, khi kinh tế du lịch tăng trưởng mạnh. Những sản phẩm này có thể trở thành nguồn cung chủ lực cho hạ tầng lưu trú phân khúc cao cấp.

Nhận định về nhóm đối tượng và khả năng sử dụng căn hộ du lịch, theo ông Đính, khách quốc tế dự kiến khoảng 30 - 40 triệu khách; khách nội địa cao cấp khoảng 160 triệu lượt mỗi năm. Số lượng căn hộ du lịch hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu.

Từ những phân tích trên, ông Đính kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy nhanh đầu tư, nâng cao chất lượng các vùng kinh tế và hạ tầng kết nối vùng. Đồng thời, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản du lịch.

Ông Lê Đăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai cho biết, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới xây dựng Gia Lai thành cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực duyên hải miền Trung.

Hiện ở phía Đông tỉnh có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 sản phẩm căn hộ du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng.

Ông Lê Đăng Tuấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Trong chu kỳ mới của bất động sản du lịch, ông Tuấn đánh giá cần tập trung vào 3 chuyển đổi: từ kỳ vọng tăng giá sang giá trị khai thác thực tế; từ phát triển dự án riêng lẻ sang hệ sinh thái du lịch đồng bộ; từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Theo ông Tuấn, phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trong chu kỳ mới không đơn thuần là mở rộng không gian xây dựng hay gia tăng nguồn cung bất động sản, mà là quá trình kiến tạo những điểm đến có giá trị, có bản sắc.

“Đối với Gia Lai, đây vừa là cơ hội để chuyển hóa lợi thế biển và cao nguyên thành động lực tăng trưởng mới, vừa là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên, cảnh quan và những giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau”, ông Tuấn nói.

Tại hội thảo, các chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý cũng đã tập trung làm rõ quyền lợi của người mua, hành lang pháp lý và những vấn đề đặt ra trong quản lý, vận hành căn hộ du lịch.