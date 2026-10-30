Bất động sản du lịch: Động lực phát triển bền vững cho Gia Lai và cả nước

Các chuyên gia đóng góp ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Biên tập báo Xây dựng Nguyễn Thị Hồng Nga nhấn mạnh: Lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng không chỉ có tiềm năng phát triển lớn, mà còn gắn bó chặt chẽ với ngành du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông, và đóng vai trò thiết yếu trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Việc chọn Gia Lai là địa điểm tổ chức hội thảo mang ý nghĩa đặc biệt vì địa phương hội tụ lợi thế là cầu nối giữa biển Quy Nhơn và cao nguyên Pleiku, cùng với định hướng nâng cấp kết nối hạ tầng, mở rộng không gian du lịch liên vùng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Hành lang pháp lý cho bất động sản du lịch đang đi vào giai đoạn hoàn thiện hơn bao giờ hết, nhờ sự rà soát, điều chỉnh của các dự án Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở đang được Quốc hội xem xét thông qua. “Sự hài hòa, đồng bộ của pháp luật sẽ tháo gỡ các “nút thắt”, đưa lĩnh vực này phát triển minh bạch, ổn định và bền vững”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga khẳng định.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Phân tích sâu hơn về khía cạnh pháp lý, đồng chí Chử Văn Hải, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhận định: Bất động sản du lịch hiện chịu sự điều chỉnh đồng thời của 5 nhóm luật: Đầu tư, Đất đai, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản và Du lịch. Trước năm 2020, thiếu vắng các quy định pháp lý liên quan căn hộ, biệt thự du lịch; từ năm 2020 trở lại đây, với Nghị định 10/2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024, hành lang pháp lý đã ngày càng rõ nét và phân cấp, tạo điều kiện cho địa phương chủ động hơn trong việc cấp phép, phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng.

Đồng chí Chử Văn Hải trình bày ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Đồng chí Chử Văn Hải nhấn mạnh: “Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm tính đồng bộ giữa các luật, làm cơ sở bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, khách hàng cũng như tạo nền tảng minh bạch cho thị trường”. Đặc biệt, Luật Đầu tư 2025 với quy định phân cấp thẩm quyền về địa phương mở ra bước chuyển mới, tăng tính chủ động, linh hoạt cũng như trách nhiệm của địa phương trong thu hút và quản lý đầu tư lĩnh vực này.

Nhìn từ thực tế phát triển, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết: Hiện trên cả nước mới có 146.438 sản phẩm căn hộ du lịch, trong khi nhu cầu lưu trú thực tế hằng năm vào khoảng gần 70 triệu khách, với thời gian lưu trú ngắn ngày.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Dự báo đến năm 2030, cùng với tăng trưởng kinh tế, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế dự kiến sẽ tăng vọt, khách quốc tế ước đạt 30-40 triệu lượt, khách nội địa cao cấp khoảng 160 triệu lượt mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ du lịch hiện tại mới đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đề nghị các cơ quan quản lý cần đẩy nhanh đầu tư chiến lược, nâng cấp hạ tầng kết nối, đồng thời tháo gỡ những rào cản, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để bất động sản du lịch nhanh chóng phát triển, phát huy vai trò “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế địa phương và quốc gia.

Với vị trí giao thoa biển Quy Nhơn và cao nguyên Pleiku, Gia Lai đang có nhiều lợi thế để phát triển bất động sản du lịch. Đồng chí Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai phân tích: “Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định Gia Lai hướng tới trở thành cực tăng trưởng du lịch mới của vùng duyên hải miền trung”.

Hiện tại, phía đông tỉnh đang có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng triển khai, dự kiến cung cấp khoảng 9.000 sản phẩm căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng, hứa hẹn tạo cú hích cho hạ tầng lưu trú.

Theo ông Tuấn, định hướng của Gia Lai trong chu kỳ mới của thị trường là chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang khai thác thực tế, xây dựng hệ sinh thái du lịch đồng bộ, gắn phân khúc lưu trú với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

“Đây không chỉ là cơ hội vàng cho Gia Lai chuyển hóa lợi thế tài nguyên biển-cao nguyên thành động lực tăng trưởng, mà còn là trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, văn hóa cho thế hệ sau”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển thực chất và bền vững, ông Tuấn kiến nghị các cơ quan trung ương sớm hoàn thiện pháp luật về bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn chính sách.

Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất 6 nhóm kiến nghị cho Gia Lai. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Nhìn nhận về tiềm năng phát triển của Gia Lai, Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai các chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Tiềm năng phát triển bất động sản du lịch của Gia Lai là hiện hữu, nhưng chỉ có thể thành hiện thực nếu cụ thể hóa bằng quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hiện đại, chính sách minh bạch”.

Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất 6 nhóm kiến nghị cho Gia Lai, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch gắn với bất động sản du lịch, hình thành các hành lang du lịch kết nối biển với Tây Nguyên, tiên phong phát triển mô hình du lịch xanh, và tăng cường thu hút các nhà đầu tư lớn, lâu dài. Việc đơn giản hóa thủ tục, kiểm soát thị trường và ngăn chặn đầu cơ cũng là những giải pháp then chốt giúp thị trường phát triển lành mạnh.

Hội thảo không chỉ là nơi cập nhật chính sách, lắng nghe ý kiến chuyên gia, mà trên hết là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư, địa phương như Gia Lai cùng nhau xây dựng tầm nhìn dài hạn về phát triển bất động sản du lịch. Sự đồng thuận, kịp thời của pháp luật, đầu tư hạ tầng đồng bộ và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ là những “chìa khóa vàng” giúp Gia Lai nói riêng và thị trường bất động sản du lịch Việt Nam nói chung phát triển bền vững, hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội trong những thập kỷ tới.