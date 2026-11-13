Bất động sản đóng góp tăng trưởng kinh tế

Việc triển khai nhiều dự án bất động sản quy mô lớn đang đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Doanh thu tăng cao

Dù đang trong thời gian giữa mùa mưa bão và thấp điểm của hoạt động du lịch, nhưng theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong tháng 10/2026, doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt 2.449 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản 10 tháng đầu năm 2026 lên mức 19.521 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản Đà Nẵng tiếp tục có những chuyển biến tích cực với sự quan tâm gia tăng của người mua và nhà đầu tư; các hoạt động mở bán dự án được đẩy mạnh và tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm được thúc đẩy...

Nguồn cung phân khúc nhà phố, biệt thự được dự báo tăng nhẹ trong quý IV/2026, nhất là tại phường Hải Vân. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh yếu tố thị trường, việc triển khai các dự án quy mô lớn về giao thông, cảng biển, thương mại, đô thị và nhà ở được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh bất động sản và các ngành dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, thị trường đang có sự phân hóa giữa các phân khúc, trong đó, căn hộ và bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực tiếp tục thu hút sự quan tâm; còn nhà phố, biệt thự và đất nền có xu hướng chuyển sang giai đoạn phát triển thận trọng hơn.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển của DKRA Group (DKRA Consulting) thông tin, theo báo cáo của DKRA Consulting, thị trường bất động sản nhà ở thành phố Đà Nẵng trong quý III/2026 ghi nhận sự biến động cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ ở hầu hết các phân khúc.

Trong quý IV/2026, thị trường bất động sản Đà Nẵng tiếp tục được kỳ vọng hồi phục. Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới dự kiến đạt khoảng 500-1.000 căn, tập trung tại các phường Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà với tỷ lệ chủ đạo là căn hộ hạng A và B ở phân khúc trung - cao cấp. Nguồn cung phân khúc nhà phố, biệt thự cũng được dự báo tăng nhẹ, dao động khoảng 400-500 sản phẩm, tập trung tại các khu vực như phường Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Điện Bàn Đông...

Ông Võ Hồng Thắng nhìn nhận: “Triển vọng thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng, nhất là ở phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng phụ thuộc vào tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý và khả năng khai thác thực tế của dự án cùng đà tăng trưởng du lịch, cải thiện hạ tầng trong khu vực”.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng và các dự án bất động sản đang đóng góp tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tín hiệu tích cực từ dòng vốn

Một tín hiệu đang mang lại kỳ vọng thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản bền vững và đóng góp tăng trưởng kinh tế cho thành phố là lượng vốn đăng ký đầu tư mới vào bất động sản tăng cao.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong cơ cấu ngành của 78 dự án đầu tư trong nước được cấp mới trong 10 tháng của năm 2026, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đăng ký khoảng 74,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 72,8% tổng vốn đăng ký mới (gần 102 nghìn tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư nước ngoài được cấp mới cũng tập trung cao vào kinh doanh bất động sản với 435,7 triệu USD, chiếm 69,2% tổng vốn cấp mới.

Đặc biệt, trong nhóm kinh doanh bất động sản, vốn được cấp mới chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, trung tâm thương mại, tiêu biểu là các dự án hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, dự án hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng, Trung tâm thương mại AEON Mall Đà Nẵng Hòa Xuân…

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang hướng đến phát triển bền vững. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Ông Nguyễn Văn Tưởng, một người môi giới bất động sản tại phường Ngũ Hành Sơn, nhìn nhận: “Gần đây, dòng vốn bất động sản không còn “chảy” mạnh vào các sản phẩm đất nền đầu cơ hay chờ tăng giá, mà ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn liền với nhu cầu sản xuất, logistics, thương mại và tạo ra dòng tiền thật. Điều này cũng phản ánh chuyển biến rõ nét từ tăng trưởng dựa vào giá đất trước đây sang phát triển bền vững hơn.

Sự chuyển dịch dòng vốn sang giá trị thực và khai thác kinh doanh này còn tạo ra bất động sản công nghiệp, thương mại…, không chỉ làm động lực dẫn dắt phát triển thị trường bất động sản, mà còn thúc đẩy sản xuất, công nghệ cao lẫn nâng cao chất lượng tiêu dùng đô thị…, góp phần thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế thành phố”.

Cùng với đó, vốn đầu tư toàn xã hội từ đầu năm 2026 đến nay cũng tăng cao, chủ yếu do nhiều dự án bất động sản quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ thi công, đang được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bất động sản trong ngắn hạn. Nổi bật là dự án Đà Nẵng Downtown của Công ty TNHH Công viên châu Á; Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân của Công ty CP Vinpearl; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Vịnh Thuận Phước của Công ty CP Đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước...

Bất động sản tạo gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh đó, nhiều dự án cũng được duy trì khối lượng thực hiện đáng kể như: dự án Olalani Riverside Tower của Công ty CP Mỹ Phúc; The Soleil Đà Nẵng của Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng; Khu du lịch sinh thái Nam Ô của Công ty CP Trung Thủy Đà Nẵng… Nhiều dự án bất động sản khác, nhất là bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang được tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông dòng vốn đầu tư, triển khai thi công hoặc đưa vào khai thác.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Đà Nẵng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng là nền tảng, cơ sở vật chất để phục vụ cho ngành du lịch.

Tuy vậy, nhiều dự án bất động sản, trong đó có bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ven biển của Đà Nẵng gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý một thời gian dài, chưa đưa vào sử dụng. Hiện nay, thành phố đang tích cực tháo gỡ cho các dự án bất động sản theo các cơ chế, chính sách được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ ban hành.