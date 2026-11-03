Bất động sản Đà Nẵng: Khách sạn, bán lẻ và nhà ở cùng ghi nhận tín hiệu tích cực

Thị trường khách sạn duy trì công suất cao

Là điểm đến hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời phát triển đồng đều các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, dịch vụ và logistics, Đà Nẵng đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Cùng với đó, thị trường bất động sản cũng có những thay đổi đáng chú ý, đặc biệt tại khu vực trung tâm Đà Nẵng cũ.

Ở phân khúc khách sạn, theo Avison Young Việt Nam, tổng nguồn cung khách sạn 4-5 sao hiện đạt gần 21.000 phòng. Nguồn cung này dự kiến tiếp tục được bổ sung trong những tháng cuối năm với dự án Garrya Danang, quy mô 100 phòng, dự kiến đón khách từ tháng 12/2026. Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh khai thác các thị trường khách quốc tế mới như Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu và ASEAN, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.

Trong quý III/2026, công suất phòng tại các khách sạn 4 và 5 sao tiếp tục duy trì ở mức cao, lần lượt khoảng 88% và 90%. Trong đó, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven biển tại Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà ghi nhận nhu cầu tích cực trong mùa cao điểm.

Giá phòng trung bình tăng nhẹ so với quý trước. Phân khúc 4 sao có mức giá khoảng 65 - 115 USD/phòng/đêm, trong khi khách sạn 5 sao dao động 160 - 370 USD/phòng/đêm. Với các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt là villa, giá phòng có thể đạt 300 - 500 USD/đêm.

Bất động sản bán lẻ duy trì hiệu suất tích cực

Ở phân khúc bất động sản bán lẻ, tỷ lệ lấp đầy toàn thị trường Đà Nẵng đạt khoảng 86%, riêng các dự án có vị trí tốt đạt trên 90%. Đến hết quý III/2026, tổng diện tích sàn thương mại bán lẻ cho thuê trên toàn thị trường đạt khoảng 176.000 m². Từ nay đến năm 2030, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 150.000 - 200.000 m² diện tích sàn bán lẻ mới.

Trong quý III, mặt bằng bán lẻ Đà Nẵng tiếp tục duy trì hiệu suất hoạt động khả quan. Giá thuê trung bình đạt khoảng 28 USD/m²/tháng, trong khi các dự án tại khu vực trung tâm và ven biển có mức giá thuê từ 35-68 USD/m²/tháng.

Nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng

Bên cạnh khách sạn và bán lẻ, bất động sản nhà ở tiếp tục là một phân khúc quan trọng của thị trường Đà Nẵng. Đối với biệt thự và nhà liền kề, mặt bằng giá sơ cấp đang neo ở mức cao, trung bình khoảng 4.950 USD/m². Các dự án có vị trí mặt tiền sông Hàn hoặc ven biển Mỹ Khê - Sơn Trà vẫn duy trì mức giá 7.000-8.500 USD/m².

Theo Avison Young, giai đoạn 2026 - 2030 có thể đánh dấu một chu kỳ phát triển mới của bất động sản liền thổ Đà Nẵng, với động lực tăng trưởng đến từ giá trị thực thay vì những cơn sốt đất ngắn hạn. Các khu vực gắn với những động lực kinh tế như logistics, công nghệ, thương mại tự do và dịch vụ du lịch, đồng thời có khả năng thu hút và hình thành cộng đồng dân cư nhanh, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong thập kỷ tới.

Ở phân khúc căn hộ, giá bán tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong dài hạn, trong khi lợi suất cho thuê được hỗ trợ bởi sự phát triển của ngành du lịch.

Giá nhà mặt phố Đà Nẵng cũ tăng 29%

Phân khúc nhà mặt phố cũng ghi nhận mức tăng giá đáng chú ý trong gần 2 năm qua. Từ quý I/2025 đến quý III/2026, giá rao bán nhà mặt phố tại Đà Nẵng cũ tăng 29%, từ 106 triệu đồng/m² lên 137 triệu đồng/m². Mức tăng này cao hơn Hà Nội, nơi giá nhà mặt phố tăng 22% trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, TP.HCM cũ ghi nhận mức giảm 6%.

Xét theo khu vực, Hải Châu dẫn đầu về mức độ quan tâm với 31% tổng nhu cầu, tiếp đến là Sơn Trà với 21% và Ngũ Hành Sơn 16%.

Đáng chú ý, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn là hai khu vực có mức tăng giá nhà mặt phố mạnh nhất, nhờ lợi thế về du lịch và vị trí ven biển. Trong quý III/2026, giá rao bán nhà mặt phố tại Ngũ Hành Sơn đạt 188 triệu đồng/m², tăng 45% so với quý I/2025. Tại Sơn Trà, mức giá đạt 181 triệu đồng/m², tăng 43%. Trong khi đó, Hải Châu ghi nhận mức tăng 23%, đưa giá rao bán nhà mặt phố lên 157 triệu đồng/m².

Nhu cầu nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn

Về nguồn cầu, người dùng đến từ khu vực Đà Nẵng cũ chiếm 44% tổng mức độ quan tâm trong quý III/2026. Hà Nội đứng thứ hai với 15%, tiếp đến là TP.HCM cũ với 13%. Cơ cấu này cho thấy nhu cầu nội tại vẫn giữ vai trò quan trọng đối với thị trường bất động sản Đà Nẵng. Đồng thời, thị trường tiếp tục duy trì sức hút đối với người mua đến từ các địa phương khác, đặc biệt là hai trung tâm kinh tế lớn Hà Nội và TP.HCM.