Bất động sản đa chức năng đón nhu cầu mới tại Bắc Ninh

Từ thị trường bất động sản công nghiệp đến đô thị đa tầng

Trong nhiều năm, công nghiệp là động lực định hình thị trường bất động sản Bắc Ninh. Đất phục vụ sản xuất, kho bãi và nhà ở cho người lao động là những cấu phần chủ đạo của thị trường. Nhưng khi quy mô kinh tế mở rộng, dòng vốn đầu tư tiếp tục gia tăng và cơ cấu lao động ngày càng đa dạng, nhu cầu bất động sản cũng vượt ra ngoài những giới hạn cũ.

Bắc Ninh gia tăng nhu cầu lưu trú cao cấp cùng đà phát triển công nghiệp và dòng chuyên gia quốc tế. (Nguồn ảnh: TUTA)

Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI, chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao đang thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, văn phòng, khách sạn, thương mại và dịch vụ tại Bắc Ninh. Thị trường vì thế cần những sản phẩm bất động sản đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, kinh doanh và khai thác giá trị lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chọn lọc, các sản phẩm phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá hoặc thiếu lợi thế khai thác thực tế sẽ khó duy trì sức cạnh tranh. Thay vào đó, những tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, văn phòng, khách sạn và thương mại – dịch vụ đang nổi lên như dòng sản phẩm có tiềm năng trên thị trường.

Với khả năng đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, tạo sự cộng hưởng giữa các chức năng và hình thành hệ sinh thái đô thị đồng bộ, dòng sản phẩm này mở ra lợi thế về khai thác, vận hành và gia tăng giá trị dài hạn.

Giới đầu tư bất động sản nhận định, đây là hướng phát triển phù hợp với giai đoạn chuyển mình của Bắc Ninh, khi chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản.

Royal Mansion: Tổ hợp đô thị đa chức năng cao cấp tại trung tâm Bắc Ninh

Đón đầu xu hướng bất động sản đa chức năng, Royal Mansion được Tập đoàn TUTA phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị “all-in-one” tại số 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến, trung tâm mới của Bắc Ninh. Trên quy mô 9,45 ha, dự án hội tụ căn hộ cao cấp, dinh thự thương mại, tháp văn phòng, khách sạn 5 sao Marriott, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ cùng hệ thống thương mại, dịch vụ đồng bộ.

Royal Mansion – Tổ hợp căn hộ cao cấp “all-in-one” đáp ứng nhu cầu an cư và lưu trú tại trung tâm Bắc Ninh. Ảnh phối cảnh

Lợi thế của Royal Mansion đến từ sự cộng hưởng giữa các chức năng trong cùng một hệ sinh thái đô thị. Cư dân tận hưởng môi trường sống tiện nghi, doanh nghiệp có không gian làm việc, khách lưu trú được phục vụ bởi hệ thống khách sạn, thương mại và dịch vụ. Sự kết nối này góp phần hình thành một điểm đến đa chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh và giao thương ngày càng lớn tại Bắc Ninh.

Trong tổng thể đó, căn hộ cao cấp giữ vai trò trọng tâm, hướng tới nhu cầu an cư chất lượng cao của thế hệ cư dân mới. Giá trị căn hộ được mở rộng từ không gian sống riêng tư đến khả năng tiếp cận hệ tiện ích và dịch vụ ngay trong khuôn viên dự án.

Với gần 60.000 m² tiện ích, Royal Mansion mang đến trải nghiệm sống đa dạng qua bể bơi trong nhà và ngoài trời, spa, thư viện, rạp chiếu phim, phòng golf 3D, sân pickleball cùng các không gian làm việc, sinh hoạt cộng đồng. Hệ tiện ích được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, giải trí và kết nối gia đình trong đời sống hằng ngày.

Đặc quyền từ hơn 50 tiện ích tại Royal Mansion mang đến trải nghiệm đáng sống mỗi ngày. Ảnh phối cảnh

Chất lượng căn hộ tiếp tục được khẳng định qua hệ vật liệu và trang thiết bị đến từ những thương hiệu uy tín như kính Triple Low-E, đá Vicostone, gạch Porcelain khổ lớn, thiết bị TOTO, phụ kiện Hafele và hệ chiếu sáng Philips. Từng chi tiết hoàn thiện được chú trọng nhằm tạo nên không gian sống hiện đại, hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và sự tiện nghi.

Vật liệu hoàn thiện từ các thương hiệu uy tín góp phần định hình tiêu chuẩn sống cao cấp tại Royal Mansion. Ảnh phối cảnh

Chủ đầu tư Royal Mansion công bố chính sách bán hàng linh hoạt. Căn hộ có giá từ 2,2 tỷ đồng, vốn ban đầu từ 660 triệu đồng; khách hàng được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng, tặng một năm phí dịch vụ và voucher lên tới 300 triệu đồng khi có nhu cầu sở hữu sản phẩm tại ION CITY – dự án khác của Tập đoàn TUTA tại Bắc Ninh.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Soho Capital)