Bất động sản cuối năm 2026: Nhà đầu tư ưu tiên giá trị thực

Bài toán dòng tiền của nhà đầu tư thế hệ mới

Giữa bối cảnh thị trường chứng khoán phân hóa, giá kim loại quý liên tục biến động và mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, nhà đầu tư đứng trước nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng thận trọng hơn bao giờ hết với từng quyết định giải ngân.

Nhà đầu tư ưu tiên tài sản giá trị thực và có khả năng tạo dòng tiền. Ảnh minh hoạ

Ông Trần Khắc Vũ (54 tuổi, TP.HCM), nhà đầu tư lâu năm trên thị trường tài chính, đang cơ cấu lại danh mục theo hướng ưu tiên hiệu quả dòng tiền và an toàn vốn. Theo ông, lãi suất vay mua bất động sản ở mức 10 - 14%/năm khiến việc sử dụng đòn bẩy tài chính để lướt sóng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với dự án chưa thể khai thác hoặc chưa có cư dân sinh sống.

“Sau khi chốt lời một phần vàng và cổ phiếu, tôi chỉ giải ngân vào bất động sản có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đang triển khai và cộng đồng cư dân hiện hữu. Lúc này, an toàn vốn và giá trị thực quan trọng hơn kỳ vọng tăng giá”, ông Vũ chia sẻ.

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), dòng tiền đang dịch chuyển từ tư duy “đón sóng” sang “đón giá trị”, ưu tiên bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế, khả năng khai thác và thanh khoản tốt. Những khu đô thị được quy hoạch bài bản, có hạ tầng và tiện ích đồng bộ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông góp phần gia tăng giá trị cho các đô thị

Phát biểu tại Diễn đàn “Bất động sản khu vực phía Nam - Mở dư địa tăng trưởng mới” hôm 18/8, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, nhận định thị trường bất động sản đang chuyển từ đầu cơ, lướt sóng sang đầu tư giá trị. Theo đó, những tài sản có pháp lý minh bạch, giá trị sử dụng thực tế và khả năng tạo dòng tiền ổn định sẽ có lợi thế trong chu kỳ mới.

Cũng tại sự kiện trên, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định lực cầu trên thị trường đang trở nên chọn lọc hơn, tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, gắn với phát triển hạ tầng, đô thị hóa và có khả năng khai thác tạo dòng tiền. Trong khi đó, dòng vốn đầu cơ thu hẹp khiến tỷ lệ hấp thụ bất động sản sụt giảm.

Tài sản thực trở thành thước đo của thị trường địa ốc

Đánh giá về chu kỳ hiện tại, ông Ichiro Yamamoto, Thành viên Ban điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách hoạch định kinh doanh quốc tế của Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) - đối tác phát triển các dự án Izumi City và Mizuki Park cùng Nam Long - nhận định thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến động lãi suất và những thay đổi trong cách vận hành. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch, năng lực chủ đầu tư và giá trị thực của dự án.

Izumi City được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế.

Ra mắt năm 2021, Izumi City là dự án đô thị quy mô gần 170 ha tại phường Long Hưng (Đồng Nai) do Nam Long hợp tác với hai tập đoàn Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Dự án nằm trong khu vực đô thị phía đông TP.HCM, được kỳ vọng hưởng lợi từ quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu đầu tiên (giai đoạn 1 của dự án) có quy mô hơn 2750 sản phẩm, đã đang tiến hành bàn giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng. Phân khu Izumi Canaria giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu bàn giao vào cuối năm 2026. Một số tiện ích thể thao, công viên ven sông Đồng Nai và hệ thống giao thông nội khu đã được đưa vào sử dụng.

Izumi City hiện hữu với không gian xanh, tiện ích và cộng đồng cư dân

Với các hạng mục đã hoàn thành, khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu chất lượng công trình, tiện ích và môi trường sống tại dự án, thay vì chỉ đánh giá qua bản vẽ hoặc kế hoạch phát triển. Đây cũng là hướng tiếp cận mà Nam Long và các đối tác Nhật Bản theo đuổi trong phát triển đô thị tích hợp, chú trọng chất lượng xây dựng và khả năng phục vụ nhu cầu sinh sống lâu dài.