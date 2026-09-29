Bất động sản công nghiệp Việt Nam: 'Cơ hội trong vòng xoáy biến động'

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam lần thứ 6 - năm 2026 (VIPF 2026) do Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp với Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) tổ chức. Với chủ đề “Cơ hội trong vòng xoáy biến động”, diễn đàn tập trung phân tích những dịch chuyển mới của dòng vốn toàn cầu, làm rõ cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua thu hút đầu tư thế hệ mới.

Khai mạc sự kiện, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, nhận định kinh tế thế giới đang vận động với những thay đổi nhanh và khó dự báo. Các yếu tố như cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, yêu cầu an ninh chuỗi cung ứng đang tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp toàn cầu. Những lợi thế truyền thống về giá thuê hay quỹ đất đang dần nhường chỗ cho các yêu cầu khắt khe hơn về hạ tầng, năng lượng, logistics và tốc độ triển khai dự án.

Dù vậy, Việt Nam vẫn đang tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế lựa chọn. Dẫn số liệu thống kê trong 8 tháng năm 2026, ông Phạm Văn Hoành cho biết tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký mới đạt 21,71 tỷ USD, tăng 96,8%. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong 8 tháng đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% và là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện, cho thấy dòng vốn đang đi vào nhu cầu thực đối với đất công nghiệp và logistics.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc sự kiện.

Tại phiên đối thoại chiến lược đầu tiên của diễn đàn với sự điều phối của ông Lê Trọng Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, các chuyên gia, diễn giả như bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính); ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VIREA, cùng đại diện JLL Việt Nam và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng đã cùng thảo luận để trả lời câu hỏi cốt lõi: Việt Nam đang thực sự đứng ở đâu trong cuộc tái phân bổ sản xuất toàn cầu.

Theo các đại biểu, khi tiêu chí lựa chọn địa điểm sản xuất không còn chỉ là chi phí, các địa phương có hạ tầng công nghiệp và quỹ đất sẵn sàng sẽ tiếp tục chiếm ưu thế. Thực tế này đòi hỏi Việt Nam không chỉ nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, mà còn phải nâng cao chất lượng dòng vốn FDI theo tinh thần Nghị quyết 50-NQ/TW và quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết 19-NQ/TW.

Theo các doanh nghiệp bất động sản, sự thay đổi tiêu chí lựa chọn điểm đến của dòng vốn ngoại đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới. Khu công nghiệp hiện nay không chỉ là nơi cung cấp mặt bằng sản xuất đơn thuần, mà phải trở thành một phần của hệ sinh thái sản xuất toàn diện, giúp doanh nghiệp vận hành ổn định và kiểm soát chi phí.

Các diễn giả tham gia phiên đối thoại chiến lược đầu tiên của diễn đàn.

Tại phiên thảo luận thứ hai mang tên "Khu công nghiệp thế hệ mới - Từ quỹ đất đến năng lực vận hành", các nhà quản lý, doanh nghiệp đã đi sâu vào câu chuyện tái thiết kế sản phẩm bất động sản công nghiệp. Cuộc tái phân bổ sản xuất đang làm thay đổi hoàn toàn tiêu chí lựa chọn điểm đến.

Đại diện các doanh nghiệp như Savills Việt Nam, Tập đoàn KN Holdings, Soilbuild International Việt Nam đều chung nhận định rằng, để khách thuê quyết định lựa chọn, ở lại và tiếp tục mở rộng đầu tư, các nhà phát triển hạ tầng không thể dựa mãi vào lợi thế quỹ đất. Tại diễn đàn, ông Lee Ark Boon - CEO Sembcorp Development, Đồng Chủ tịch VSIP Group, cũng mang đến góc nhìn chiến lược về tái cấu trúc chuỗi cung ứng và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ sản xuất khu vực.

Bước sang phiên đối thoại giải pháp, với sự tham gia của các chuyên gia từ Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), Công ty DSV, INSEE Việt Nam, diễn đàn tập trung tháo gỡ bài toán thực thi hệ sinh thái mới. Các đại biểu nhất trí rằng, để khu công nghiệp vận hành bền vững, cần kiến tạo một hệ thống đồng bộ bao gồm năng lượng sạch, logistics, xử lý môi trường, trung tâm dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Những yếu tố này sẽ trực tiếp tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự trước làn sóng đầu tư mới.

Toàn cảnh sự kiện.

Bên lề Diễn đàn, ban tổ chức dành không gian cho hoạt động giới thiệu công nghệ, dịch vụ và giải pháp dành cho khu công nghiệp, đồng thời kết nối các nhà phát triển hạ tầng, nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Vinh danh 46 đơn vị, địa phương "Vì tương lai xanh 2026"

Trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ban tổ chức đã trao Giải thưởng "Vì tương lai xanh năm 2026" cho 46 đơn vị, địa phương. Hoạt động nhằm vinh danh các tổ chức có chiến lược phát triển sinh thái, thông minh và tiên phong ứng dụng tiêu chuẩn ESG.

Giải thưởng năm nay được trao thành 8 đợt, bao gồm 5 hạng mục lớn. Ở hạng mục thứ nhất "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiêu biểu", chương trình xướng tên các doanh nghiệp dẫn đầu, chuyển đổi xanh và tiềm năng như: CTCP Thanh Bình Phú Mỹ, CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công, Becamex - Bình Phước, Tập đoàn KN Holdings. Hạng mục thứ hai vinh danh các "Doanh nghiệp xanh tiêu biểu trong khu công nghiệp" với những đại diện như AIG, Cơ khí Đại Dũng.

Hạng mục thứ ba ghi nhận các đơn vị cung cấp "Giải pháp công nghiệp xanh" như INSEE Việt Nam, Nhựa Tiền Phong. Ở hạng mục thứ tư, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Đồng Nai được đánh giá là các "Địa phương tiêu biểu" có sức hút đầu tư và định hướng phát triển bền vững. Cuối cùng, hạng mục thứ năm trao "Giải vì sự nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp Việt Nam" nhằm tri ân 18 tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp đã bền bỉ đóng góp cho sự vươn lên của thị trường.