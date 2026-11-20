Thị trường bất động sản công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định, trong khi nhu cầu từ các doanh nghiệp công nghệ cao và logistics giá trị gia tăng vẫn duy trì tích cực.

Ở các phân khúc sản phẩm, nhu cầu thuê tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó phân khúc nhà xưởng và nhà kho xây sẵn duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trên toàn thị trường.

Một góc Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo ghi nhận của Cushman & Wakefield Việt Nam, tổng quỹ đất khu công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam duy trì ở mức khoảng 35.800 ha. Hầu hết dự án mới vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng. Tỷ lệ lấp đầy toàn khu vực đạt 75,8%, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức cao nhất khu vực, đạt 85,1%, Đồng Nai đạt 72,9%, Tây Ninh ghi nhận mức 60,9%.

Giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 5.254 ha đất khu công nghiệp cho thuê, tương đương khoảng 15% quỹ đất hiện hữu, trong đó TP. Hồ Chí Minh chiếm 44% nguồn cung mới. Đồng Nai đang có định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp thông minh. Qua đó, xác định chuyển đổi xanh là điều kiện bắt buộc để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc, Bộ phận Cho thuê Công nghiệp & Văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ đón lượng nguồn cung mới đáng kể. Song song với đó, các dự án hạ tầng liên vùng trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 đang từng bước hoàn thiện, tạo động lực nâng cao khả năng kết nối của toàn khu vực.

Khi nguồn cung gia tăng và hạ tầng được cải thiện, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn đến từ giá thuê đơn thuần. Doanh nghiệp sẽ ưu tiên những dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Các chủ đầu tư chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ từ sớm sẽ có nhiều cơ hội thu hút nhóm khách thuê chất lượng cao trong những năm tới.

Liên quan đến xu hướng phát triển bất động sản công nghiệp, Avison Young Việt Nam nhận định, đối với các nhà sản xuất, việc lựa chọn địa điểm đầu tư không chỉ phụ thuộc vào giá thuê đất mà còn liên quan đến độ ổn định của nguồn điện, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, khả năng tiếp cận lao động, kết nối giao thông, mức độ sẵn sàng của mặt bằng và hiệu quả thủ tục cấp phép. Do đó, giá thuê đất chỉ là một trong những yếu tố cấu thành tổng chi phí và tính khả thi trong vận hành của dự án sản xuất.

Dưới góc độ đầu tư, chất lượng hạ tầng ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh then chốt của các chủ đầu tư khu công nghiệp. Theo các chuyên gia của Avison Young Việt Nam, các chủ đầu tư khu công nghiệp ngày càng cạnh tranh dựa trên chất lượng hạ tầng và điều kiện vận hành thay vì chỉ tập trung vào giá thuê đất. Nguồn cung điện ổn định, mạng lưới logistics phát triển, khả năng tiếp cận lao động và mức độ sẵn sàng của mặt bằng đang trở thành những yếu tố tạo khác biệt, khiến khu đất có giá thuê thấp nhất chưa chắc là lựa chọn tối ưu về tổng chi phí.

Đất công nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp định hướng công nghệ được dự báo sẽ chú trọng hơn đến khả năng cung ứng tiện ích ổn định và dư địa mở rộng. Những chủ đầu tư có năng lực triển khai hạ tầng đã được chứng minh nhiều khả năng sẽ có lợi thế hơn so với các đơn vị chủ yếu cạnh tranh bằng giá thuê thấp. Trong khi đó, khả năng sinh lời vẫn chịu ảnh hưởng bởi tiến độ bàn giao đất, ghi nhận doanh thu và chi phí tài chính.

Đi sâu vào nhận định triển vọng của các phân khúc nhà nhà xưởng xây sẵn, nhà kho xây sẵn (RBW) tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2026-2028, thị trường nhà nhà xưởng xây sẵn dự kiến bổ sung khoảng 1,28 triệu m2 nguồn cung mới, tương đương 18% nguồn cung hiện hữu, trong đó, TP. Hồ Chí Minh chiếm 66% tổng nguồn cung tương lai.

Cạnh tranh giữa các dự án được dự báo sẽ gia tăng, với lợi thế thuộc về những nhà xưởng có mức chi phí hợp lý, diện tích linh hoạt và hạ tầng đồng bộ. Đối với nhà kho xây sẵn, giai đoạn 2026-2030, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 681.000 m2 nguồn cung, trong đó TP. Hồ Chí Minh chiếm 63%, Đồng Nai 19% và Tây Ninh 18%. Với tỷ lệ lấp đầy gần tuyệt đối, nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ sớm được hấp thụ và giảm bớt tình trạng khan hiếm diện tích.

Theo các chuyên gia bất động sản, với việc mạng lưới hạ tầng liên vùng tiếp tục mở rộng như tuyến Vành đai 3 hướng tới hoàn thành trong năm 2026; sân bay quốc tế Long Thành đã vận hành thử nghiệm từ tháng 9 và hướng tới khai thác thương mại cuối năm 2026; cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Mộc Bài đang được triển khai thi công.

Cùng với đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vừa được thông xe toàn tuyến, kết nối trực tiếp khu vực Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh) với Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, qua đó được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường nhà xưởng. Mặt khác, khi đi vào vận hành đồng bộ, các công trình này sẽ cải thiện kết nối giữa khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển và trung tâm tiêu thụ, mở rộng lựa chọn vị trí kho cho doanh nghiệp.