Thị trường bất động sản công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định

Theo báo cáo MarketBeat quý III/2026 của Cushman & Wakefield, thị trường bất động sản công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), Đồng Nai và Tây Ninh, tiếp tục duy trì nguồn cung ổn định. Nhu cầu thuê được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tại TP.HCM, nhu cầu từ doanh nghiệp công nghệ cao và logistics giá trị gia tăng vẫn tích cực. Tây Ninh có lợi thế quỹ đất dồi dào, trong khi Đồng Nai duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy nhà kho tại TP.HCM đạt 99,1%, thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển sang các địa phương lân cận. Tây Ninh ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tăng 15,4 điểm phần trăm theo năm. Với nhà xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm theo quý và 1,4 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê hai phân khúc chỉ tăng nhẹ.

Tổng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) toàn vùng đạt khoảng 35.800 ha. Giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung 5.254 ha đất KCN cho thuê, tương đương 15% quỹ đất hiện hữu, trong đó TP.HCM chiếm 44%. Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9% tại TP.HCM, 12,6% tại Đồng Nai và 15% tại Tây Ninh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên tối ưu công suất nhà xưởng hiện hữu trước khi mở rộng.

Thị trường dự kiến bổ sung 1,28 triệu m² nhà xưởng xây sẵn, tương đương 18% nguồn cung hiện hữu, với TP.HCM chiếm 66%. Riêng nhà kho xây sẵn, giai đoạn 2026-2030 dự kiến có thêm 681.000 m², trong đó TP.HCM chiếm 63%, Đồng Nai 19% và Tây Ninh 18%.

Các dự án hạ tầng như sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được kỳ vọng cải thiện kết nối liên vùng, nâng sức hấp dẫn của thị trường.

Bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp & Văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: “Khi nguồn cung gia tăng và hạ tầng được cải thiện, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn đến từ giá thuê đơn thuần. Doanh nghiệp sẽ ưu tiên những dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững”.

Theo bà Đoan, các chủ đầu tư sớm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ sẽ có nhiều cơ hội thu hút khách thuê chất lượng cao trong những năm tới.