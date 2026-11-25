Theo báo cáo MarketBeat mới nhất của Cushman & Wakefield, tổng quỹ đất khu công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 35.800 ha, gần như không thay đổi so với quý trước. Trong kỳ, không có dự án quy mô lớn đi vào hoạt động; phần lớn dự án mới vẫn ở giai đoạn quy hoạch, giải phóng mặt bằng hoặc xây dựng hạ tầng.

Tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp toàn khu vực đạt 75,8%, tăng nhẹ 0,03 điểm phần trăm theo quý và cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. TP HCM tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ 85,1%, dù giảm 1,1 điểm phần trăm so với quý trước. Đồng Nai đạt 72,9%, còn Tây Ninh ghi nhận 60,9%.

Sự khác biệt giữa các địa phương phần nào phản ánh đặc điểm nguồn cung và lợi thế riêng. TP HCM có quỹ đất khan hiếm hơn, trong khi Đồng Nai được hỗ trợ bởi hạ tầng logistics và Tây Ninh có dư địa phát triển nhờ quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh.

Giá thuê đất khu công nghiệp bình quân toàn vùng đạt 4,89 triệu đồng mỗi m² cho một kỳ thuê, giảm 0,4% theo quý nhưng tăng 1,2% theo năm. TP HCM có mức giá cao nhất, khoảng 4,99 triệu đồng mỗi m², tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tại Đồng Nai, giá thuê đạt khoảng 4,93 triệu đồng, trong khi Tây Ninh ở mức 4,68 triệu đồng mỗi m².

Ở phân khúc nhà xưởng xây sẵn, tổng nguồn cung tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đạt khoảng 7 triệu m², tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm theo quý. Tây Ninh dẫn đầu với 94,7%, tiếp đến là Đồng Nai với 93,7%. TP HCM đạt 88,3%, thấp hơn hai địa phương còn lại.

Giá chào thuê thuần bình quân nhà xưởng xây sẵn đạt 129.700 đồng mỗi m² một tháng, giảm nhẹ 0,3% theo quý nhưng tăng 1,9% theo năm. TP HCM tiếp tục có mức giá cao nhất, khoảng 134.600 đồng; Đồng Nai đạt 129.500 đồng, còn Tây Ninh ở mức 119.300 đồng mỗi m² một tháng.

Quỹ đất khu công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đạt khoảng 35.800 ha. (Ảnh: Minh họa)

Trong khi đó, phân khúc nhà kho xây sẵn ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao hơn, đạt 93,7%, tăng 0,6 điểm phần trăm theo quý và 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy tại TP HCM lên tới 99,1%, cho thấy dư địa diện tích trống tại thị trường này gần như không còn. Khi khó tìm được mặt bằng phù hợp ở trung tâm, khách thuê có xu hướng mở rộng tìm kiếm sang các địa phương lân cận.

Tây Ninh là một trong những điểm đến hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển này. Tỷ lệ lấp đầy nhà kho tại địa phương đạt 84,9%, tăng 15,4 điểm phần trăm theo năm. Mức tăng cho thấy nhu cầu đang lan tỏa khỏi những thị trường truyền thống, đặc biệt khi doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến khả năng kết nối với cảng biển, cửa khẩu và các trung tâm sản xuất.

Nhu cầu thuê kho tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử. Theo số liệu trong báo cáo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4%; vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Dù vậy, các doanh nghiệp logistics bên thứ ba vẫn có xu hướng ưu tiên tối ưu công suất tại cơ sở hiện hữu trước khi quyết định mở rộng.

Điểm đáng chú ý là thị trường đang chuẩn bị bước vào giai đoạn gia tăng nguồn cung. Trong giai đoạn 2026-2028, khu vực dự kiến bổ sung khoảng 5.254 ha đất khu công nghiệp, tương đương 15% quỹ đất hiện hữu. Cùng thời kỳ, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn có thể tăng thêm khoảng 1,28 triệu m², còn phân khúc nhà kho dự kiến bổ sung khoảng 681.000 m² trong giai đoạn 2026-2030.

Nguồn cung mới sẽ tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời khiến cạnh tranh giữa các chủ đầu tư gay gắt hơn. Những dự án có vị trí thuận lợi, diện tích linh hoạt, hạ tầng đồng bộ và khả năng đáp ứng yêu cầu vận hành của khách thuê được dự báo có lợi thế. Giá thuê thấp vẫn là yếu tố quan trọng, song khó trở thành tiêu chí quyết định duy nhất khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng hiệu quả chuỗi cung ứng và chất lượng mặt bằng.

Hạ tầng giao thông được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự chuyển dịch này. Sân bay Long Thành đã vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2026 và hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm. Cao tốc Bến Lức - Long Thành được đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong cùng tháng. Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài và Vành đai 4 cũng là những dự án được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông giữa các khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu và trung tâm tiêu thụ.

Song song với kết nối giao thông, yêu cầu phát triển xanh đang trở thành một tiêu chí quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư. Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái và thông minh, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Địa phương ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Bà Chương Quốc Đoan, Phó giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp và Văn phòng Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định giai đoạn 2026-2028 sẽ đón lượng nguồn cung mới đáng kể. Khi hạ tầng được cải thiện và nguồn cung gia tăng, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn đến từ giá thuê đơn thuần. Khách thuê sẽ ưu tiên những dự án có vị trí kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Diễn biến trên cho thấy bất động sản công nghiệp phía Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới. Thay vì chỉ tìm kiếm mặt bằng có chi phí thấp, doanh nghiệp ngày càng cân nhắc tổng thể hiệu quả vận hành, thời gian vận chuyển, khả năng kết nối chuỗi cung ứng và yêu cầu môi trường. Với các chủ đầu tư, bài toán không đơn thuần là đưa thêm diện tích ra thị trường, mà còn phải nâng chất lượng sản phẩm để giữ chân và thu hút nhóm khách thuê có tiêu chuẩn cao hơn.