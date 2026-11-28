Nguồn cung mới gia nhập liên tục giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn mặt bằng, nhưng cũng tạo áp lực lên khả năng hấp thụ của thị trường.

Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng-TTXVN

* Nguồn cung tăng nhanh, thị trường phân hóa

Theo số liệu từ Cushman & Wakefield Việt Nam, tính đến hết quý III, tổng quỹ đất khu công nghiệp hiện hữu đạt 25.455 ha, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 6,1 triệu m2, tăng 19,1%, trong khi nhà kho xây sẵn đạt 3,7 triệu m2 diện tích cho thuê thuần, tăng 4%.

Dù quy mô thị trường tăng nhanh, tỷ lệ lấp đầy ở một số phân khúc giảm nhẹ so với quý trước hoặc cùng kỳ. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ việc nhiều dự án mới được đưa vào khai thác, cần thời gian thu hút khách thuê, thay vì phản ánh sự suy yếu đáng kể của nhu cầu.

Ở phân khúc đất khu công nghiệp ghi nhận gần 1.500 ha từ 9 dự án mới được bổ sung 3 quý đầu của năm 2026 Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 65%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với quý trước nhưng giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025.

Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 26% và 23% tổng nguồn cung đất khu công nghiệp miền Bắc. Hưng Yên đứng thứ ba với 14%, tiếp theo là Ninh Bình 13% và Quảng Ninh 11%. Cả 5 địa phương này chiếm khoảng 87% quỹ đất toàn vùng.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy có sự khác biệt giữa các địa phương. Hà Nội tiếp tục đạt 100%, Bắc Ninh và Hưng Yên duy trì trên 70%, trong khi Phú Thọ đạt trên 60% và Hải Phòng khoảng 55%.

Hoạt động thuê tập trung vào các lĩnh vực sản xuất máy móc, ô tô, linh kiện điện tử, cùng nhu cầu nhà xưởng và kho xây sẵn. Giá chào thuê đất khu công nghiệp bình quân đạt 3,6 triệu đồng/m2 cho một chu kỳ thuê, tăng nhẹ 0,1% theo quý và 1,8% theo năm.

Tuy nhiên, khả năng thu hút khách thuê không chỉ phụ thuộc vào giá đất. TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng, nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư, tốc độ xử lý thủ tục hành chính, tiêu chuẩn ESG và khả năng phát triển bền vững.

Theo ông Khôi, mô hình khu công nghiệp truyền thống, chủ yếu cung cấp mặt bằng sản xuất, cần chuyển sang hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tích hợp logistics, hạ tầng số, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nhà ở cùng các dịch vụ thiết yếu cho công nhân và chuyên gia.

Như vậy, lợi thế về quỹ đất và giá thuê chỉ là điều kiện ban đầu. Khi nguồn cung mở rộng, các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng tốt và dịch vụ hỗ trợ đầy đủ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc giữ chân khách thuê và thu hút dòng vốn mới.

Với nhà xưởng xây sẵn, gần 700.000 m2 nguồn cung mới được đưa vào vận hành trong 3 quý đầu năm đưa tổng diện tích lên khoảng 6,1 triệu m2. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 85%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với quý trước và 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Ghi nhận thị trường cho thấy, diễn biến của các địa bàn không đồng nhất. Bắc Ninh và Hải Phòng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cải thiện lần lượt 1,3 và 1,7 điểm phần trăm, lên khoảng 81-82%. Trong khi đó, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu áp lực hấp thụ rõ hơn khi chiếm khoảng 80% diện tích nhà xưởng xây sẵn bổ sung trong quý.

Giá thuê nhà xưởng xây sẵn bình quân đạt 131.800 đồng/m2/tháng, tăng 0,4% theo quý và 2,3% theo năm. Mức tăng khiêm tốn này cho thấy nguồn cung mới chưa tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá.

Ở phân khúc nhà kho xây sẵn, nguồn cung đạt khoảng 3,7 triệu m2, tăng 2,8% theo quý và 4% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 85%, giảm 0,4 điểm phần trăm theo quý nhưng tăng 7,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ninh Bình, Quảng Ninh và Hưng Yên duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 90%, trong khi Hà Nội đạt 100%. Bắc Ninh cải thiện 1,7 điểm phần trăm lên 80,8%. Ngược lại, Hải Phòng giảm 4,4 điểm phần trăm xuống 82% do nguồn cung mới liên tục được bổ sung.

Giá thuê kho xây sẵn bình quân đạt 129.900 đồng/m2/tháng, tăng 0,8% theo quý và 1,3% theo năm. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn duy trì được mặt bằng giá tương đối ổn định trong bối cảnh nguồn cung mở rộng.

Phú Thọ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh. Ảnh minh họa: TTXVN

* Hạ tầng và chất lượng quyết định sức cạnh tranh

Theo ông Thuận Nguyễn, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Văn phòng và Công nghiệp, Cushman & Wakefield Việt Nam, động lực tăng trưởng của thị trường tiếp tục đến từ hoạt động mở rộng sản xuất, dòng vốn FDI và quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics tại miền Bắc.

Trong giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 8.577 ha đất khu công nghiệp, gần 965.000 m2 nhà xưởng xây sẵn và khoảng 692.000 m2 nhà kho xây sẵn.

Ông Thuận Nguyễn nhận định, việc nguồn cung mới gia nhập đồng loạt ở cả ba phân khúc tạo áp lực lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn, nhưng đây có thể là diễn biến tạm thời khi nhu cầu thuê vẫn tích cực.

Hải Phòng và Bắc Ninh được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò trọng điểm nhờ lợi thế hạ tầng, kết nối logistics và hệ sinh thái công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng đang lan tỏa sang Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ, nơi có quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh và điều kiện kết nối ngày càng cải thiện.

Đối với nhà xưởng xây sẵn, gần 965.000 m2 nguồn cung mới dự kiến gia nhập thị trường đến năm 2028, chủ yếu tại Bắc Ninh và Hải Phòng. Nhu cầu được hỗ trợ bởi hoạt động mở rộng sản xuất của doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực máy tính, điện tử và sản phẩm quang học.

Trong khi đó, hơn 90% nguồn cung nhà kho xây sẵn dự kiến bổ sung, tương đương khoảng 692.000 m2, tập trung tại Bắc Ninh và Hải Phòng. Nhu cầu lưu trữ và logistics được thúc đẩy bởi mở rộng sản xuất công nghiệp, dòng vốn FDI, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và xu hướng chuyển từ kho truyền thống sang kho hiện đại.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Saigon Ratings nhận định, thị trường bất động sản công nghiệp đang chuyển từ cuộc đua về diện tích sang cạnh tranh chất lượng. Các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, gần hành lang logistics, cảng biển, sân bay và trung tâm kinh tế, đồng thời sở hữu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ có lợi thế thu hút dòng vốn mới.

Ngược lại, những khu công nghiệp xa trung tâm, thiếu kết nối, chậm nâng cấp hạ tầng hoặc chưa đáp ứng tiêu chuẩn vận hành của các ngành công nghệ cao có nguy cơ giảm sức cạnh tranh. Khả năng lấp đầy vì vậy phụ thuộc không chỉ vào nhu cầu chung của thị trường, mà còn vào năng lực đáp ứng yêu cầu riêng của từng ngành sản xuất.

Theo Cushman & Wakefield, nguồn cung đất khu công nghiệp mới trong giai đoạn 2026-2028 tương đương khoảng 34% quy mô hiện hữu. Điều này cho thấy thị trường miền Bắc còn dư địa phát triển, nhưng khả năng hấp thụ sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng hạ tầng, hệ sinh thái công nghiệp và năng lực thu hút khách thuê của từng địa phương.

Trong ngắn hạn, tỷ lệ lấp đầy có thể tiếp tục chịu áp lực tại những nơi nguồn cung gia nhập nhanh. Về trung và dài hạn, dòng vốn FDI, mở rộng sản xuất và kết nối giao thông được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu, giúp thị trường hấp thụ dần diện tích mới. Tuy nhiên, lợi thế quỹ đất sẽ chỉ chuyển thành tăng trưởng bền vững khi đi cùng chất lượng phát triển và hiệu quả khai thác.