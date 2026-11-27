Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang mở rộng cả về quy mô lẫn địa bàn phát triển (Ảnh: chinhphu.vn)

Nguồn cung mới tạo sức ép lấp đầy ngắn hạn

Thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc tiếp tục mở rộng ở cả ba phân khúc đất khu công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn và nhà kho xây sẵn. Nguồn cung gia tăng giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn mặt bằng, nhưng cũng tạo áp lực lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn. Dù vậy, nhu cầu thuê vẫn duy trì tích cực, trong khi giá thuê nhìn chung ổn định.

Theo ông Thuận Nguyễn, Giám đốc Bộ phận Cho thuê Văn phòng và Công nghiệp, Cushman & Wakefield Việt Nam, động lực tăng trưởng của thị trường đến từ hoạt động mở rộng sản xuất, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics tại miền Bắc. Những yếu tố này tiếp tục hỗ trợ nhu cầu thuê, đồng thời thúc đẩy sự hình thành các cực công nghiệp mới bên cạnh những địa bàn truyền thống.

Đến hết quý III/2026, tổng nguồn cung đất khu công nghiệp tại miền Bắc đạt 25.455 ha, tăng 0,9% theo quý và 7,4% theo năm. Trong 9 tháng đầu năm, thị trường bổ sung gần 1.500 ha từ 9 dự án mới. Nguồn cung mới xuất hiện tại các địa phương công nghiệp trọng điểm, đồng thời mở rộng sang Ninh Bình và Phú Thọ, cho thấy không gian phát triển công nghiệp đang ngày càng đa dạng.

Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu, lần lượt chiếm 26% và 23% tổng nguồn cung đất khu công nghiệp. Hưng Yên chiếm 14%, Ninh Bình 13% và Quảng Ninh 11%. Như vậy, 5 địa phương này nắm khoảng 87% quỹ đất công nghiệp hiện hữu của miền Bắc. Sự tập trung nguồn cung tại các địa bàn có hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất phát triển tiếp tục tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư.

Tỷ lệ lấp đầy đất khu công nghiệp bình quân quý III đạt 65%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với quý trước nhưng giảm 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Theo Cushman & Wakefield, mức giảm theo năm chủ yếu phản ánh lượng diện tích mới đưa vào khai thác cần thời gian tìm khách thuê, chưa phải dấu hiệu nhu cầu suy yếu đáng kể.

Khả năng hấp thụ có sự khác biệt giữa các địa phương. Hà Nội duy trì tỷ lệ lấp đầy 100%; Bắc Ninh và Hưng Yên đạt trên 70%; Phú Thọ trên 60%, trong khi Hải Phòng khoảng 55%. Nhu cầu thuê trong quý tập trung ở các ngành sản xuất máy móc, ô tô, linh kiện điện tử, cùng nhu cầu sử dụng nhà xưởng và nhà kho xây sẵn.

Giá chào thuê đất khu công nghiệp bình quân đạt 3,6 triệu đồng/m²/chu kỳ thuê, tăng 0,1% theo quý và 1,8% theo năm. Mức tăng khiêm tốn cho thấy nguồn cung bổ sung đang góp phần giữ mặt bằng giá ổn định, trong khi các chủ đầu tư vẫn phải cạnh tranh để thu hút khách thuê.

Ở phân khúc nhà xưởng xây sẵn, tổng nguồn cung đạt khoảng 6,1 triệu m², tăng 3,8% theo quý và 19,1% theo năm. Gần 700.000 m² nguồn cung mới được đưa vào vận hành trong 9 tháng đầu năm, phản ánh tốc độ phát triển dự án nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp sản xuất.

Nguồn cung nhà xưởng mới tập trung tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các thị trường vệ tinh như Phú Thọ. Đáng chú ý, nhiều dự án đến từ các nhà phát triển quy mô lớn, có tiêu chuẩn xây dựng và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, môi trường ngày càng cao. Điều này cho thấy thị trường đang chuyển dần theo hướng chuyên nghiệp, phục vụ nhóm khách thuê có yêu cầu khắt khe hơn.

Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn trong quý III đạt khoảng 85%, giảm 0,9 điểm phần trăm theo quý và 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, diễn biến giữa các địa phương không đồng đều. Bắc Ninh và Hải Phòng tăng lần lượt 1,3 và 1,7 điểm phần trăm so với quý trước, đưa tỷ lệ lấp đầy tại hai thị trường lên khoảng 81-82%.

Ngược lại, Phú Thọ và Quảng Ninh chịu áp lực hấp thụ do chiếm khoảng 80% tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn bổ sung trong quý. Các dự án mới cần thêm thời gian tìm khách thuê và nâng công suất khai thác. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn bình quân đạt 131,8 nghìn đồng/m²/tháng, tăng 0,4% theo quý và 2,3% theo năm.

Với nhà kho xây sẵn, nguồn cung đạt khoảng 3,7 triệu m² diện tích cho thuê thuần, tăng 2,8% so với quý trước. Tỷ lệ lấp đầy duy trì quanh 85%, giảm 0,4 điểm phần trăm theo quý; giá thuê bình quân đạt 129,9 nghìn đồng/m²/tháng. Diễn biến này cho thấy nguồn cung mới đang tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp, đồng thời khiến cạnh tranh giữa các dự án tăng lên.

Hạ tầng và FDI tiếp sức cho chu kỳ tăng trưởng mới

Triển vọng bất động sản công nghiệp miền Bắc trong trung và dài hạn được đánh giá tích cực nhờ dòng vốn FDI, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư hạ tầng giao thông, logistics. Trong giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 8.577 ha đất khu công nghiệp, gần 965.000 m² nhà xưởng xây sẵn và khoảng 692.000 m² nhà kho xây sẵn. Riêng diện tích đất công nghiệp dự kiến tăng thêm tương đương khoảng 34% quy mô nguồn cung hiện hữu.

Theo ông Thuận Nguyễn, nguồn cung mới gia nhập đồng loạt ở cả ba phân khúc có thể tiếp tục tạo sức ép lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây là tác động mang tính chuyển tiếp nếu nhu cầu thuê duy trì tích cực. Khi các dự án mới từng bước thu hút khách hàng và đi vào khai thác ổn định, tỷ lệ lấp đầy được kỳ vọng cải thiện.

Hải Phòng và Bắc Ninh được dự báo tiếp tục là hai thị trường trọng điểm nhờ lợi thế hạ tầng, kết nối logistics và hệ sinh thái công nghiệp đã hình thành. Trong khi đó, động lực tăng trưởng đang lan tỏa sang Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ. Các địa phương này có quỹ đất dồi dào, chi phí cạnh tranh và khả năng kết nối vùng ngày càng tốt hơn, qua đó mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư.

Với phân khúc nhà xưởng xây sẵn, nhu cầu từ doanh nghiệp công nghệ cao, nhất là các ngành máy tính, điện tử và sản phẩm quang học, tiếp tục là động lực quan trọng. Bên cạnh chi phí nhân công và vị trí, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hệ sinh thái công nghiệp, chất lượng hạ tầng giao thông, khả năng kết nối vùng và nguồn cung nhà xưởng đạt tiêu chuẩn.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với các chủ đầu tư. Lợi thế không còn chỉ nằm ở giá thuê hay quỹ đất, mà còn ở khả năng cung cấp hạ tầng đồng bộ, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Những dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng và tiêu chuẩn vận hành tốt sẽ có nhiều cơ hội thu hút khách thuê chất lượng.

Dù triển vọng dài hạn tích cực, tốc độ bổ sung nguồn cung cũng khiến cạnh tranh giữa các địa phương và chủ đầu tư gia tăng. Những dự án tại các thị trường chưa có hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh có thể cần thời gian dài hơn để lấp đầy. Vì vậy, phát triển khu công nghiệp cần gắn với quy hoạch hạ tầng, khả năng cung ứng lao động, dịch vụ logistics và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tránh tình trạng nguồn cung tăng nhanh nhưng thiếu khách thuê phù hợp.