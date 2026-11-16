Bất động sản chưa đủ sức dẫn dắt, thanh khoản mất hút, thị trường khó hồi mạnh?

Vn-Index kết thúc tuần 46/2026 tại 1.734,93 điểm, tăng 9,57 điểm (+0,55%) so với tuần trước, qua đó ngắt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, thanh khoản giảm mạnh trở lại sau khi bật tăng trong tuần trước.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 10.692 tỷ đồng/phiên, giảm 24,51% so với tuần trước và thấp hơn 15,81% so với bình quân 5 tuần. Trên cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 16.272 tỷ đồng/phiên, trong đó giá trị khớp lệnh đạt 11.689 tỷ đồng/phiên, giảm 24,12% so với tuần 45 và thấp hơn 15,68% so với bình quân 5 tuần.

Về đóng góp vào Vn-Index, Bất động sản là nhóm hỗ trợ lớn nhất, đóng góp ròng khoảng +12,3 điểm, chủ yếu nhờ VIC (+10,8 điểm), cùng với NLG (+0,4 điểm), VPI và VRE. Ngân hàng đóng góp thêm khoảng +4,6 điểm, dẫn dắt bởi STB (+1,2 điểm), LPB (+1,1 điểm), TCB (+0,6 điểm), NAB (+0,6 điểm) và SHB (+0,3 điểm). Đáng chú ý, nhóm Ngân hàng có tới 15 cổ phiếu đóng góp tích cực, cho thấy sự cải thiện tương đối rộng trong nhóm này.

Du lịch và Giải trí cũng hỗ trợ chỉ số khoảng +0,9 điểm, chủ yếu từ VJC (+0,7 điểm), trong khi nhóm Điện, nước và xăng dầu khí đốt đóng góp +0,5 điểm.

Ở chiều ngược lại, Thực phẩm và Đồ uống là nhóm gây áp lực lớn nhất, lấy đi ròng khoảng 2,4 điểm, tập trung tại MCH và MSN (cùng -0,9 điểm), VNM (-0,8 điểm). Dịch vụ tài chính đảo chiều, đóng góp âm khoảng 2,2 điểm sau khi dẫn dắt đà hồi phục trong tuần trước, với áp lực giảm từ VIX và VCK (cùng -0,4 điểm), VND (-0,3 điểm), HCM và SSI (cùng -0,2 điểm). Công nghệ thông tin tiếp tục tác động tiêu cực (-0,6 điểm), chủ yếu từ FPT, trong khi Tài nguyên Cơ bản (-0,4 điểm), Dầu khí (-0,4 điểm) và Hóa chất (-0,2 điểm) cũng gây sức ép lên chỉ số.

Đà hồi phục của VN-Index trong tuần 46 chủ yếu được nâng đỡ bởi VIC và một số cổ phiếu ngân hàng. Trong khi đó, thanh khoản suy giảm mạnh cho thấy lực cầu vẫn thận trọng và chưa có sự cải thiện rõ rệt trên diện rộng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 914,1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại bán ròng 1.332,6 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào nhóm Bất động sản và Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm HDB, POW, KDH, TCB, CTD, DXG, VHM, MBB, VJC và BVH.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, áp lực tập trung tại nhóm Công nghệ thông tin và Dịch vụ tài chính. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm FPT, STB, PNJ, MSB, VIX, VCK, VPL, VCI và BID.

Đối với giao dịch tự doanh, khối này bán ròng 131,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 1.109,9 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng tại 10/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là Hàng và Dịch vụ Công nghiệp và Dịch vụ tài chính. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong tuần gồm GMD, VIX, REE, VJC, VPB, NLG, POW, CTD, TCB và MSN.

Ở chiều ngược lại, Dầu khí là nhóm bị bán ròng nhiều nhất. Các cổ phiếu chịu áp lực bán ròng gồm SSI, VHM, GAS, KDH, VIC, VNM, STB, MBB, MSB và GEX.

Trong tuần 46/2026, thanh khoản suy giảm mạnh ở phần lớn các nhóm ngành, trong khi diễn biến giá tiếp tục phân hóa với 12/18 ngành giảm điểm.

Dòng tiền thu hẹp đáng kể tại Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản và Bán lẻ, trong khi tỷ trọng giao dịch gia tăng tại Bất động sản, Công nghệ thông tin và Hàng và Dịch vụ Công nghiệp. Tuy nhiên, sự cải thiện về tỷ trọng chủ yếu đến từ việc thanh khoản tại các nhóm này giảm chậm hơn so với thị trường chung, thay vì dòng tiền tuyệt đối gia tăng.

Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về phân bổ dòng tiền, nhưng tỷ trọng giảm từ 25,8% xuống 23,6%, mức thấp nhất trong 10 tuần gần đây. Giá trị giao dịch giảm 30,5% so với tuần trước, dù giá tăng nhẹ 0,3%.

Dịch vụ tài chính cũng suy yếu rõ rệt sau khi dẫn dắt thị trường trong tuần 45. Giá trị giao dịch giảm 35,9%, kéo tỷ trọng từ 19,3% xuống 16,3%, trong khi giá đảo chiều giảm 1,8%.

Đáng chú ý, Tài nguyên Cơ bản ghi nhận giá trị giao dịch giảm mạnh 38,4%, kéo tỷ trọng từ 6,4% xuống 5,2%, trong khi giá giảm 1,1%. Bán lẻ cũng suy yếu đáng kể với giảm 40,2% và giá giảm nhẹ 0,1%.

Ngược lại, Bất động sản tăng tỷ trọng từ 16,4% lên 18,5%, mức cao nhất trong 10 tuần. Dù giá trị giao dịch giảm 14,4%, giá cổ phiếu trong nhóm vẫn tăng 2,4%, dẫn đầu thị trường.

Điện, nước và xăng dầu khí đốt là điểm sáng hiếm hoi khi giá trị giao dịch tăng 32,1%, đưa tỷ trọng từ 1,6% lên 2,7%, đi cùng với mức tăng 0,2% của giá cổ phiếu. Công nghệ thông tin (CNTT) cũng tăng tỷ trọng từ 3,8% lên 4,5% dù giá trị giao dịch giảm 9,6%, trong khi giá tiếp tục giảm 1,3%.

Nhìn chung, dòng tiền trong tuần 46 suy yếu trên diện rộng, trong khi sức mạnh giá tập trung chủ yếu ở Bất động sản và một số nhóm ngành quy mô nhỏ. Việc thanh khoản giảm mạnh ngay cả tại Ngân hàng và Dịch vụ tài chính cho thấy lực cầu chưa thực sự quay trở lại. Nhịp hồi phục của VN-Index vì vậy vẫn thiếu sự đồng thuận về dòng tiền và chưa hình thành được nhóm dẫn dắt đủ mạnh ngoài Bất động sản.

Trong tuần 46/2026, thanh khoản suy giảm mạnh ở cả ba nhóm vốn hóa, trong khi diễn biến giá tiếp tục phân hóa. Dòng tiền có xu hướng tập trung hơn vào nhóm vốn hóa vừa (VNMID), với tỷ trọng giao dịch tăng từ 39,8% lên 43,9%, mức cao nhất trong hơn 30 tuần gần đây.

Ngược lại, tỷ trọng VN30 giảm mạnh từ 53,6% xuống 49,4%, lần đầu xuống dưới ngưỡng 50% kể từ tuần 13/2026. Trong khi đó, tỷ trọng VNSML giảm nhẹ từ 5,2% xuống 5,1%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân giảm ở cả ba nhóm, mạnh nhất là VN30 với mức giảm 30,4%, tương ứng khoảng 2.303 tỷ đồng/phiên. VNMID giảm 16,8%, tương ứng 949 tỷ đồng/phiên, trong khi VNSML giảm 26,9%, tương ứng 200 tỷ đồng/phiên.

Như vậy, tỷ trọng VNMID gia tăng chủ yếu do thanh khoản suy giảm chậm hơn đáng kể so với VN30 và VNSML, thay vì dòng tiền tuyệt đối cải thiện. Đáng chú ý, giá trị giao dịch của VN30 giảm mạnh hơn mức giảm chung của thị trường, cho thấy hoạt động giao dịch tại nhóm vốn hóa lớn tiếp tục thu hẹp.

Về diễn biến giá, VNMID duy trì mức tăng nhẹ 0,32%, vượt VN30 (-0,08%) và VNSML (-0,36%), nhưng thấp hơn mức tăng 0,55% của VNINDEX. Đây là tuần thứ hai liên tiếp VNMID có sức mạnh giá tốt hơn VN30, dù mức tăng đã thu hẹp đáng kể so với tuần trước (+2,49%). Trong khi đó, VN30 gần như đi ngang, còn VNSML đảo chiều giảm nhẹ, cho thấy đà hồi phục chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm vốn hóa.

Dòng tiền tuần 46 tiếp tục suy yếu, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn. VNMID duy trì sức mạnh giá tương đối tốt hơn và chiếm tỷ trọng giao dịch cao nhất trong nhiều tháng, nhưng thanh khoản tuyệt đối vẫn giảm đáng kể. Việc VNINDEX tăng điểm trong khi cả ba nhóm vốn hóa chỉ biến động nhẹ hoặc giảm cho thấy mức tăng của chỉ số phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì sự hồi phục rộng rãi của thị trường.