Bất động sản bước vào chu kỳ mới, ưu tiên giá trị thực
Nguồn cung bất động sản phục hồi mạnh, nhiều dự án quy mô lớn được khởi động. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu suy giảm, trong khi mặt bằng giá cao và áp lực lãi suất tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó năng lực tài chính và giá trị thực của sản phẩm ngày càng được coi trọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bat-dong-san-buoc-vao-chu-ky-moi-uu-tien-gia-tri-thuc-246261117163801198.htm