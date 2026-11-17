Tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” năm 2026, nhiều kiến nghị tập trung vào việc quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số và những chính sách đất đai mới. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi của người nông dân.