Một cuộc họp báo trong khuôn khổ COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: UN NEWS)

Văn bản này loại bỏ toàn bộ nội dung đề cập đến nhiên liệu hóa thạch, trong đó có đề xuất kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh lộ trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt. Đây là sự điều chỉnh đáng kể so với dự thảo công bố hôm 16/11, vốn kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình loại bỏ than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Việc loại bỏ hoàn toàn nội dung về nhiên liệu hóa thạch cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các quốc gia về lộ trình chuyển đổi năng lượng. Các nước xuất khẩu dầu khí và một số nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vẫn phản đối những cam kết loại bỏ nguồn năng lượng này ở quy mô toàn cầu. Bộ trưởng Môi trường Antigua và Barbuda Michael Joseph cho biết, nước này mong muốn có một cam kết về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, song thừa nhận việc đạt đồng thuận về vấn đề này tại COP31 có thể rất khó khăn.

Trước đó, các nhà đàm phán khí hậu cho biết, bản dự thảo thỏa thuận tại COP31, được công bố ngày 16/11, còn nhiều nội dung gây tranh cãi, báo hiệu các cuộc thương lượng khó khăn trước khi hội nghị kết thúc. Đặc phái viên về khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Wopke Hoekstra nhận định, văn bản chỉ là những yêu cầu được liệt kê dàn trải và khơi lại các vấn đề cũ. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt cú sốc năng lượng nghiêm trọng do xung đột tại Trung Đông, hiện tượng El Nino được dự báo có cường độ mạnh và hàng loạt thiên tai, từ nắng nóng, cháy rừng tại châu Âu đến lũ lụt tại Nepal.