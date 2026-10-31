Bất đồng Nga – EU phủ bóng triển vọng hòa đàm Ukraine

Phát biểu bên lề cuộc họp G20 ngày 30/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh lập trường của Moscow về giải quyết xung đột không thay đổi, đồng thời đặt câu hỏi về những gì Kiev dự định đưa ra tại bàn đàm phán. Theo ông, các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc mua thêm vũ khí để tấn công các mục tiêu của Nga không tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị thương lượng.

Đáp lại, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cáo buộc Nga đưa ra thông tin sai lệch về tình hình Ukraine tại G20, đồng thời cho rằng những tuyên bố về thiện chí đàm phán không phù hợp với hành động thực tế. Dẫn số liệu thương vong dân thường tại Ukraine trong các tháng 7, 8 và 9, bà Kallas cho rằng Moscow chưa thể hiện mong muốn thực chất chấm dứt xung đột. Bà kêu gọi tiếp tục gây sức ép với Nga, nhất là nhằm thúc đẩy ngừng bắn tại Biển Đen, đồng thời khẳng định EU không muốn bình thường hóa sự hiện diện của Moscow tại các diễn đàn quốc tế.

Những bất đồng trên diễn ra trước thềm cuộc đàm phán ba bên Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) từ ngày 6-10/11. Tổng thống Zelensky mong muốn đại diện châu Âu tham gia, song người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vấn đề này chưa được thảo luận cụ thể. Ông Peskov đồng thời nhấn mạnh Nga không có kế hoạch ngừng bắn hay đình chỉ hoạt động quân sự trước cuộc gặp.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 thông báo phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa PAC-3 cùng thiết bị và dịch vụ hỗ trợ cho Ukraine, trị giá 2,1 tỷ USD. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), thương vụ được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn vốn của các đối tác và đồng minh, trong đó có Canada, Đức, Na Uy và khoản vay của EU, không sử dụng ngân sách Mỹ. Tập đoàn Lockheed Martin sẽ cung cấp số tên lửa này. Quốc hội Mỹ có 30 ngày xem xét và có quyền ngăn chặn thương vụ.