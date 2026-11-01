Bất đồng chồng chất, Hội nghị Ngoại trưởng G20 bế mạc không thông cáo chung

Hội nghị Ngoại trưởng G20 năm nay đã không công bố thông cáo chung mà thay vào đó sử dụng tuyên bố của nước Chủ tịch, trong đó tóm tắt các cuộc thảo luận và được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố sau khi hội nghị kết thúc.

Tuyên bố này không đề cập đến bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Thay vào đó, văn bản đề cập đến danh sách các ưu tiên như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự do hàng hải và bảo đảm chuỗi cung ứng, nhưng không công bố những thỏa thuận mới cụ thể.

Bất đồng lớn nhất tại hội nghị xoay quanh vấn đề Ukraine và sự góp mặt của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, khi các nước châu Âu yêu cầu Moscow ngừng bắn ngay lập tức và phản đối bình thường hóa quan hệ. Thêm vào đó, nguy cơ Washington tái đụng độ với Tehran cùng những bất ổn tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, các thành viên G20 còn tồn tại khác biệt xung quanh chính sách thuế quan, các vấn đề thương mại và chuỗi cung ứng, cũng như định hướng duy trì ổn định tại các vùng biển khu vực. Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump không mời Nam Phi, một thành viên G20, tham dự hội nghị cũng vấp phải sự phản đối của một số nước.

Mặc dù không đạt được tuyên bố chung, các nước tham dự vẫn nhất trí tiếp tục nỗ lực thu hẹp khác biệt, hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12.

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận các nước vẫn chưa tiến gần đến những giải pháp được tất cả thành viên chấp nhận. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn có những lĩnh vực các nước có thể hợp tác, đặc biệt là bảo đảm chuỗi cung ứng và nguồn cung khoáng sản quan trọng.

Liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo G20 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, Ngoại trưởng Rubio cho biết phía Nga hiện vẫn chưa chính thức xác nhận việc Tổng thống Vladimir Putin có tham dự sự kiện này hay không.