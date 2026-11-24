Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh CACC

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, trú tại ấp Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng có dấu hiệu dụ dỗ, xâm hại tình dục nhiều trẻ em nam, khoảng 10 tuổi, trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đơn vị đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Mỹ Đức triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định các vụ việc xảy ra tại khu vực xã Mỹ Đức và tập trung rà soát những người có liên quan. Ngày 9/11, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng nghi vấn, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của các cháu bé, đối tượng nhiều lần dụ dỗ các cháu đến nhà riêng, sau đó thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại phòng ngủ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các hành vi có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.