Bắt đối tượng xâm hại con riêng của người yêu

Ngày 2/1, Công an xã Thường Tân thông tin, ngày 1/11, đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an xã Bắc Tân Uyên và các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức truy tìm, bắt giữ thành công đối tượng Mang Lợi sau nhiều ngày đêm tổ chức truy bắt tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su tại xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh

Lợi là đối tượng đã xâm hại con riêng của người yêu khi người này đi vắng. Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N. có quan hệ tình cảm với Mang Lợi và đưa đối tượng về sinh sống chung tại phòng ở dành cho công nhân làm vườn thuộc ấp Cây Dừng, xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng Mang Lợi bị công an bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn

Khoảng ba tháng trước, lợi dụng thời điểm bà N. đi làm, chỉ có đối tượng Lợi và con gái riêng của bà N. ở nhà, Lợi đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé.

Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng điện thoại di động ghi lại hình ảnh sự việc. Sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc cháu bé không được kể lại sự việc với bất kỳ ai.

Đến ngày 25/10, trong quá trình sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện đoạn video có nội dung liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em nên đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thường Tân đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm đối tượng.

Sau khi phát hiện hành vi của mình bị bại lộ, đối tượng Mang Lợi đã bỏ trốn, lẩn trốn tại khu vực rừng cây chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, truy tìm và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn. Đến ngày 1/11, Mang Lợi bị bắt giữ.

Kết quả trên thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng thời, khẳng định hiệu quả của công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Công an cấp xã với các đơn vị nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em – loại tội phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và sự phát triển của trẻ em.

Qua vụ việc, Công an xã Thường Tân khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm, quản lý, chăm sóc và bảo vệ con em mình.

Trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng tránh các hành vi xâm hại. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.