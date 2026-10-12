Bắt đối tượng vi phạm độ cồn 'kịch khung' còn dùng dao tấn công cán bộ CSGT

Ngày 12/10, thông tin từ Công an phường Diên Hồng, TPHCM, đã lập hồ sơ bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào (SN 2005, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Anh Hào bị bắt giữ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 11/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Hào điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 59VA-132.09 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, Hào bất ngờ tăng ga bỏ chạy nhằm tránh sự kiểm tra.

Khi di chuyển đến khu vực trước số 523 đường Tô Hiến Thành, do không làm chủ được tốc độ, Hào mất lái, tự té ngã xuống đường. Sau khi xảy ra sự việc, thanh niên này bỏ lại phương tiện, chạy bộ lên vỉa hè nhằm tìm cách thoát thân.

Đối tượng Hào thời điểm vi phạm có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,608 mg/lít khí thở, vượt mức vi phạm cao nhất được quy định đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Lúc này, Thiếu tá Lâm Dương Khách tiếp cận, tiếp tục yêu cầu Hào chấp hành việc kiểm tra. Bất ngờ, Hào lấy một con dao giấu sẵn trong túi đeo chéo, liên tiếp đâm nhiều nhát vào vùng đầu Thiếu tá Khách khiến cán bộ CSGT bị thương.

Trước hành vi manh động của Hào, Thiếu tá Khách cùng Đại úy Nguyễn Văn Đức và Tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng đã nhanh chóng phối hợp khống chế, bắt giữ người này tại hiện trường. Sau đó, Hào được đưa về trụ sở Công an phường Diên Hồng để làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Nguyễn Anh Hào vào lúc 2 giờ 27 phút cùng ngày cho thấy người này có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,608 mg/lít khí thở, vượt mức vi phạm cao nhất được quy định đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cán bộ CSGT bị đối tượng Hào tấn công gây thương tích và con dao gây án

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập ban đầu, Công an phường Diên Hồng đã tiến hành các thủ tục tố tụng, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Hào để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định pháp luật.

Từ một vụ việc kiểm tra giao thông thông thường, hành vi chống đối, sử dụng dao tấn công cán bộ CSGT đã khiến sự việc diễn biến nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người thi hành công vụ, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an phường Diên Hồng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Mọi hành vi cản trở, chống đối hoặc sử dụng vũ lực tấn công người thi hành công vụ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.