Trước đó, lúc 7 giờ 45 phút ngày 18-11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Sarah Therese làm việc với lực lượng chức năng.

Tang vật vũ khí quân dụng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp thu giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong vali của Sarah Therese (sinh năm 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn, nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai được một người chưa rõ danh tính liên hệ qua ứng dụng nhắn tin, thuê đối tượng vận chuyển số súng và đạn trên từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 24-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng", đồng thời phối hợp mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.