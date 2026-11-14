Bắt đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy vào Việt Nam bằng đường sông

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới, vào lúc 16 giờ 05 phút ngày 13/11, Tổ công tác của Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Đồn Biên phòng Thanh và Công an xã Lìa phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 6.000 viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Thạo A Chông cùng tang vật.

Cụ thể, trong quá trình triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, khi đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Thanh Hòa (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), lực lượng liên ngành phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển theo hướng vào xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi bám sát, khống chế phương tiện và người, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện người này cùng tang vật là 1 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 6.000 viên hồng phiến.

Bước đầu, đối tượng khai nhận tên là Thạo A Chông (20 tuổi, trú huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào). Chông được một người Lào thuê vận chuyển gói hàng từ Lào qua đường sông Sê Pôn để đưa đến thôn Thanh Hòa (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ đối tượng, tang vật và phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tham gia bắt giữ đối tượng Thạo A Chông.

Mở rộng điều tra, truy xét vụ án, Công an xã Nam Trạch (tỉnh Quảng Trị) vừa bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ mua bán 109 viên ma túy dạng hồng phiến.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 04/11/2026, Công an xã Nam Trạch phát hiện Đặng Thái Duy (SN 2003) và Lý Hoài Long (SN 1997, cùng trú xã Nam Trạch) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông Đặng Minh Hồng (thôn Phú Quý, xã Nam Trạch). Cơ quan Công an tạm giữ hình sự đối với Duy và Long.

Theo điều tra, ngày 01/11/2026, Duy và Nguyễn Quốc Phương (SN 1992, trú thôn Bắc Dinh, xã Nam Trạch) mua 192 viên ma túy từ Nguyễn Quang Phú (SN 1995, trú phường Đồng Thuận) để sử dụng và bán lại cho nhiều đối tượng ở xã Nam Trạch và các địa phương lân cận.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phú, Công an phát hiện, thu giữ 47 viên ma túy loại hồng phiến. Thông qua công tác vận động, thuyết phục, ngày 04/11/2026, Phương đến Công an đầu thú và giao nộp 62 viên ma túy. Ngày 05/11/2026, Phú đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xã Nam Trạch khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng.